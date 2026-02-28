Combien de points de pénalité les pilotes de F1 ont-ils en ce début de saison ?
Aucune remise à zéro dans l’hiver, Bearman est proche d’une suspension
Malgré la remise à zéro du règlement technique que constitue la saison 2026 de F1, les pilotes ne vont pas repartir de zéro sur le plan des points de pénalité. En effet, ils conservent leur total accumulé au fil des courses l’année dernière.
Oliver Bearman va notamment être à deux points d’une course de suspension pendant près de trois mois, et il sera écarté s’il écope de deux points ou plus avant le 23 mai, date à laquelle il en verra deux disparaître de son permis.
S’il est suspendu, ce sont Jack Doohan ou Ryo Hirakawa, selon le pilote disponible et nommé réserviste ce week-end là, qui prendra le relais du Britannique. Kevin Magnussen est le seul pilote à avoir été suspendu depuis l’apparition de ce barème.
Lance Stroll a la moitié de son permis, tout comme Liam Lawson, mais le Canadien devra attendre, comme Bearman, le 23 mai pour en perdre. Andrea Kimi Antonelli n’en a que cinq pour le moment, mais il commencera à en récupérer fin juin.
L’Italien avait en effet écopé de ses premiers points de pénalité à l’occasion du GP d’Autriche 2025 (photo). A noter que sur la nouvelle grille de 22 pilotes, ils seront huit à ne pas avoir de points de pénalité. Aucun duo de pilotes au sein d’une équipe n’est à zéro.
Valtteri Bottas a zéro points mais il avait accumulé 12 points de pénalité à la fin de son contrat chez Sauber fin 2024, ce qui signifie qu’il débutera l’année 2026 en purgeant une pénalité de cinq places sur la grille pour la première course de Cadillac. Son compteur de points a déjà été remis à zéro.
|Pilote
|Points sur le permis
|Prochaine récupération
|Quantité récupérée
|Ollie Bearman
|10
|23 mai 2026
|2
|Lance Stroll
|6
|23 mai 2026
|1
|Liam Lawson
|6
|13 avril 2026
|1
|Kimi Antonelli
|5
|29 juin 2026
|2
|Oscar Piastri
|4
|6 juillet 2026
|2
|Carlos Sainz
|4
|13 avril 2026
|2
|Alex Albon
|3
|1er septembre 2026
|2
|Lewis Hamilton
|3
|31 août 2026
|2
|Max Verstappen
|3
|1er juin 2026
|3
|Gabriel Bortoleto
|2
|23 novembre 2026
|2
|Pierre Gasly
|2
|3 août 2026
|2
|Esteban Ocon
|1
|7 septembre 2026
|1
|Charles Leclerc
|1
|3 août 2026
|1
|Franco Colapinto
|1
|29 juin 2026
|1
|Lando Norris
|0
|N/A
|N/A
|George Russell
|0
|N/A
|N/A
|Isack Hadjar
|0
|N/A
|N/A
|Arvid Lindblad
|0
|N/A
|N/A
|Fernando Alonso
|0
|N/A
|N/A
|Nico Hülkenberg
|0
|N/A
|N/A
|Sergio Pérez
|0
|N/A
|N/A
|Valtteri Bottas
|0
|N/A
|N/A
