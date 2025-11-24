Favoritisme chez McLaren ? L’aveu de Norris qui relance les tensions

Les espoirs de titre d’Oscar Piastri s’amenuisent. La passe difficile de l’Australien chez McLaren s’est encore aggravée avec une performance décevante à Las Vegas, tandis que son équipier Lando Norris a conforté sa position de favori au sein de son équipe.

Même si Norris n’a pas transformé sa pole position en victoire, le Britannique avait encore dominé son équipier ce week-end. La disqualification des deux McLaren permet à Piastri de ne pas voir l’écart se creuser. Mais à deux week-ends de la fin de la saison, les 24 points de retard sont à combler en l’espace de deux courses et d’un Sprint, avec Max Verstappen revenu à sa hauteur.

Mais c’est en dehors de la piste que la situation s’est encore envenimée lorsque Piastri a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait partagé – puis supprimé – une déclaration de Bernie Ecclestone selon laquelle McLaren favorisait Norris pour des raisons commerciales et nationales.

"Je ne sais pas," a déclaré Piastri à Las Vegas. "Je l’ai vue en me réveillant. C’était peut-être un accident. Ce n’était clairement pas intentionnel. Je ne sais pas ce qui s’est passé."

McLaren a insisté sur le fait que les relations entre les deux hommes restent saines, mais leurs publications communes sur les réseaux sociaux ont discrètement disparu et Norris s’est dit mécontent de la gaffe de son équipier et a révélé un problème à résoudre.

"Il est clair que les choses ne vont pas bien pour lui ces derniers temps," a déclaré Norris à propos de cette affaire.

"Je sais combien cela peut être difficile, mais il a franchi une limite, et nous allons en discuter en interne."

Lorsqu’on lui a demandé s’il ne croyait pas à la théorie de "l’accident" de Piastri sur Instagram, Norris a souri, sans répondre.

Le service communication de McLaren a simplement répondu par un "no comment" après la course, un service déjà bien occupé à gérer la disqualification qui se faisait attendre et l’annulation de la conférence de presse d’Andrea Stella.

Si Piastri pense effectivement que Norris est favorisé, voilà qui ne va pas aider McLaren à aborder les deux derniers week-ends de manière sereine. Et la double disqualification vécue à Vegas pourrait enfin faire prendre conscience à McLaren qu’il faut sauver le titre pilotes face à Verstappen...