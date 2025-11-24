Hamilton dézingue sa saison chez Ferrari, Vasseur temporise

Lewis Hamilton a quitté Las Vegas le visage fermé et les mots lourds de sens. Le septuple champion du monde, déjà en grande difficulté depuis plusieurs semaines, a livré un constat alarmant à l’issue d’un week-end où rien n’a fonctionné pour lui, au point d’avouer qu’il ne se réjouissait pas de la saison 2026, pourtant marquée par de nouvelles monoplaces censées redistribuer les cartes.

Qualifié dernier sur le rythme pur pour la première fois en 378 Grands Prix, Hamilton espérait au moins profiter du chaos initial du premier virage pour remonter. Ce qu’il fit dans un premier temps, gagnant six places grâce à un bon départ et aux incidents du premier virage. Mais la remontée s’est arrêtée net derrière Esteban Ocon, qu’il a fini par passer, et la suite n’a été qu’un long calvaire.

Sur la ligne, il termine 10e. Après les disqualifications de Lando Norris et Oscar Piastri, Hamilton est finalement classé 8e, une maigre consolation.

À deux courses de la fin, le Qatar et Abu Dhabi, le Britannique est toujours en quête de son premier podium de la saison, une situation inédite dans sa carrière. Déjà meurtri par son abandon au Brésil, Hamilton avait admis que son transfert vers Ferrari tournait progressivement au "cauchemar".

Après avoir franchi la ligne à une minute de Max Verstappen, il n’a pas mâché ses mots :

"C’est un résultat terrible. Il n’y a rien de positif à tirer d’aujourd’hui. Rien de cette saison. J’ai hâte que tout cela se termine. J’ai envie que ça se termine. Je n’attends pas la prochaine avec impatience."

Lorsqu’on lui demande s’il parle de la prochaine manche, au Qatar, Hamilton rectifie : "La saison prochaine."

Interrogé ensuite sur la portée d’une telle déclaration, s’il s’agissait d’une éventuelle renonciation à la seconde année de son contrat Ferrari, Hamilton coupe court et se ravise : "Non, non..."

Vasseur appelle au calme : "On doit se poser et discuter"

Face à ces déclarations fortes, Frédéric Vasseur a tenu à temporiser. Le directeur de Ferrari refuse de tirer des conclusions hâtives dans la foulée d’un Grand Prix éprouvant.

Il commence par nuancer la portée des réactions très négatives de son pilote.

"Vous connaissez parfaitement le système. Le carré de la télévision, cinq minutes après la course, quand vous avez eu une course difficile, c’est très dur pour eux. Je comprends parfaitement l’adrénaline, l’émotion et le fait d’avoir un commentaire un peu dur à ce stade du week-end. Et je dirais que c’est normal."

"Je ne sais pas si ’normal’ est le mot juste, mais je préfère que les pilotes soient très ouverts à la fin de la course, quand ils n’ont pas fait un travail parfait, quand la voiture n’était pas bonne, et qu’ils disent : ’OK, je suis frustré’. Et je ne veux pas quelqu’un qui va à la télévision et dit : ’Je sais, les gars, l’équipe est parfaite, la voiture est bonne, bla, bla, bla’. Dans ce cas, vous seriez contrarié."

"On ne peut en aucun cas leur en vouloir et je pense qu’il est tout à fait normal, en tant qu’être humain, d’être parfois un peu, non pas contrarié, mais un peu émotif à la radio ou juste après la séance. Maintenant, le plus important n’est pas ce qu’ils disent à la télévision, mais ce qu’ils font le lundi matin avec l’équipe pour essayer de faire mieux et pousser l’équipe à faire mieux. C’est davantage le travail des pilotes que celui de la télévision."

Revenant sur le week-end de Lewis Hamilton, Vasseur ne veut pas y voir que du négatif, loin de là.

"Le principal problème, c’était la qualification. Quand vous partez 20e, la course devient forcément difficile. Mais il a fait une première partie de course correcte. On a un peu plus souffert avec les mediums, mais pour l’instant, il faut se calmer. Sortir de la voiture et faire les premiers commentaires, c’est toujours un peu excessif. Discutons après le débrief."

Vasseur reconnaît cependant une tendance négative : "Mathématiquement, les derniers week-ends ont été très difficiles : l’abandon au Brésil, Austin, la pénalité au Mexique et maintenant ici."

"Au Mexique et à Austin, Lewis a réalisé ses meilleures performances pures de la saison. Mais l’équipe n’a pas tout mis bout à bout. C’est pour cela qu’on a reculé au championnat. En rythme pur, on n’est pas si mal comparé au milieu de saison."

Vasseur insiste également sur la nécessité de construire un week-end complet.

"Lewis était là en EL1 et EL2, et le rythme était bon. Il faut construire le week-end. Partir 20e n’est jamais la bonne façon d’obtenir un bon résultat."

"On n’a pas besoin de tout changer. On a du mal à enchaîner un week-end propre : pénalités, contacts comme avec Colapinto au Brésil, ou qualifications ratées… Ce n’est pas seulement la performance pure."

"Bien sûr, il faut progresser, mais c’est surtout la manière dont on construit un week-end qu’on doit améliorer."

Vasseur a admis que les résultats, qui ne correspondent pas aux grands espoirs que Hamilton nourrissait à son arrivée dans l’équipe, ont contribué à ses débordements émotionnels.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le fait que Hamilton n’ait pas atteint les sommets auxquels il était habitué avait blessé sa fierté dans une certaine mesure, le Français a répondu : "Oui. Je pense que vous pouvez comprendre qu’il est normal que Lewis ne soit pas satisfait de sa 10e place à Las Vegas, tout comme Ferrari n’est pas satisfaite de sa 10e place à Las Vegas, ni de sa 6e place (Leclerc) à Las Vegas."

"Mais maintenant, la réaction est de travailler ensemble pour essayer de faire mieux la semaine prochaine, c’est la vie de l’équipe. Si vous vous souvenez bien, Max [Verstappen] était 11e à Budapest et ce n’était pas dramatique. Nous devons conserver cette approche, revenir encore et encore, essayer de pousser encore et encore et essayer de faire mieux. La frustration est normale. Je m’inquiéterais si nous n’avions pas ce genre de frustration lorsque nous terminons 10e."