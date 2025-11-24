Jos Verstappen : après son ’énorme’ bourde, McLaren va être plus ’nerveuse’

Jos Verstappen estime que les disqualifications inattendues des McLaren au Grand Prix de Las Vegas ont offert à son fils un souffle nouveau dans la lutte pour le titre.

Alors que Max Verstappen avait terminé devant Lando Norris avant l’annonce des exclusions des deux McLaren, le Néerlandais voit désormais une dynamique totalement relancée en voyant le leader du championnat privé de 18 points. Le voici, comme Oscar Piastri, à 24 points du Britannique, avec 58 points restants à marquer cette saison.

Son père et co-manager ne cache pas que les événements du week-end ont changé la donne.

"Le championnat n’est pas complètement ouvert, mais il l’est un peu plus maintenant," souligne-t-il, lorsqu’on lui demande l’impact des disqualifications de Norris et Piastri.

"C’est clairement un énorme coup de chance pour Max, c’est certain."

Au-delà du classement, Jos Verstappen estime que cette situation, combinée au message radio de McLaren demandant à Norris d’attaquer Max, ne fait que renforcer la détermination du pilote Red Bull.

"Tout cela donne une énergie positive supplémentaire à Max," affirme-t-il.

"Max admet avoir bien ri dans son cockpit lorsqu’on lui a dit que McLaren avait demandé à Norris d’aller le chercher pour la victoire. Rien que d’entendre l’effet qu’a eu le message radio de McLaren sur lui, on peut imaginer que c’est une motivation supplémentaire."

Et selon lui, McLaren est désormais sous haute pression : "McLaren va devenir plus nerveuse. Ils ne peuvent plus se permettre la moindre erreur maintenant."

Jos Verstappen n’a pas non plus apprécié la manière dont Lando Norris a défendu sa pole position au départ, fermant brutalement la porte à Verstappen avant de tirer tout droit.

"C’était trop agressif," tranche-t-il. "C’était très juste entre les deux voitures, et ils auraient pu sortir tous les deux. Le problème, c’est que Lando ne pense qu’à Max, Max, Max… et du coup, il oublie simplement de freiner pour le premier virage."

"Max a freiné au moins cinq mètres plus tôt. On peut donc dire que c’est une erreur de Lando aussi."

Et Jos pointe l’ironie des critiques passées de Zak Brown !

"Zak Brown a souvent parlé du style de pilotage de Max, en disant qu’il le trouvait trop agressif au départ. Je suis sûr qu’il va devoir s’adresser à son propre pilote maintenant."

Jos Verstappen n’a pas mâché ses mots à propos de la disqualification technique infligée à McLaren pour patins trop usés.

"C’est une énorme erreur de McLaren, une énorme bourde, vraiment. Pourquoi vouloir pousser les limites à ce point ? Peut-être que c’était vraiment une erreur, mais peut-être aussi que la voiture ne performait pas aussi bien autrement, et qu’ils ont dû le faire."

Le père du quadruple champion du monde révèle que Max était déjà au courant de la sanction avant qu’elle ne soit rendue publique.

"J’ai parlé brièvement à Max avant de partir. Il était déjà dans l’avion pour Monaco quand la disqualification a été confirmée, mais il savait déjà qu’ils allaient être exclus."

Avec le Qatar et Abu Dhabi encore au programme, Jos Verstappen est convaincu que les cartes ont été redistribuées d’un coup.

"La pression est maintenant sur McLaren, et ils vont la sentir. Mais ils ont encore la main, seulement s’ils ne font pas d’erreur. Si Max gagne les deux dernières courses et que Norris finit deuxième à chaque fois, Norris sera champion du monde."

Et Jos n’oublie pas Oscar Piastri, qu’il juge probablement frustré.

"Piastri est là aussi, et il ne doit pas être ravi. On voit clairement une différence entre les deux McLaren sur la piste : l’une glisse, l’autre non… et ça soulève des questions."

"Ce sera une fin de saison très excitante. Pour Max, tout doit aller dans son sens. Mais il n’a rien à perdre et peut attaquer à fond. Et il le fera."