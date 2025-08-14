F1 2026 : voici les performances attendues pour les nouvelles monoplaces

Pendant cette pause estivale de la Formule 1, il y a clairement un sujet qui se détache : les règlements de l’année prochaine.

Après les critiques des pilotes entendues lors des derniers Grands Prix, le service après-vente est en marche.

Selon Stefano Domenicali, le PDG de la F1, les arguments en défaveur des F1 2026 tombent dans l’oubli (à lire ici). Même Lewis Hamilton a tenu à relativiser les craintes de ses rivaux après son premier test au simulateur d’une version assez aboutie de la Ferrari de l’an prochain.

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, vient maintenant d’intervenir sur un autre point, qui fait un peu plus peur aux fans : les performances attendues sur un temps au tour.

Selon lui, les F1 de 2026 devraient initialement être entre une et deux secondes et demie plus lentes au tour. Pas plus.

Avec la refonte des réglementations châssis et moteurs du championnat pour l’année prochaine, l’attente et la curiosité sont grandes quant à ce qui nous attend alors que la F1 entre dans une nouvelle ère.

L’impact de la nouvelle réglementation, une fois en vigueur, suscite également de vives inquiétudes. L’accent a notamment été mis sur la vitesse des nouvelles voitures par rapport aux modèles existants, ce qui a surpris le concepteur grec.

Certains alarmistes ont laissé entendre que la prochaine génération de voitures serait aussi lente que les F2, mais Tombazis a démenti ces affirmations.

"Je suis toujours surpris de l’importance que ce sujet du temps au tour revêt pour les gens," dit Tombazis.

"Il y a eu des périodes dans l’histoire de la discipline où les temps au tour ont ralenti."

"Je ne pense pas que cela ait nui à la discipline. On s’y habitue vite. Il y a aussi des écarts d’une seconde et demie au classement actuel des monoplaces. Est-ce que cela fait d’une voiture plus lente une voiture de course peu attrayante ?"

"Le pilote ressent cette seconde et demie. De l’extérieur, on la remarque à peine."

Si les récentes modifications réglementaires se sont concentrées sur des modifications aérodynamiques, le règlement 2026 verra des moteurs et des voitures sensiblement différents.

L’aérodynamique active verra les ailerons avant et arrière adopter deux configurations différentes, une pour les lignes droites et une autre pour les virages et remplacera l’effet de sol et le DRS.

L’appui et la traînée sont également volontairement réduits pour améliorer les performances. Ainsi, malgré des voitures plus petites et plus légères, elles seront naturellement plus lentes, du moins dans un premier temps.

Actuellement, les groupes motopropulseurs de F1 tirent 15 % de leur énergie de l’énergie électrique ; cette répartition passera à 50/50 l’année prochaine.

Bien que d’autres modifications soient également apportées aux groupes motopropulseurs, c’est là le cœur des préoccupations liées à la nouvelle réglementation, car la puissance conventionnelle du moteur à combustion interne est réduite.

Le problème associé prévisible est le clipping, qui se produit lorsque la puissance électrique atteint son maximum en fin de ligne droite, réduisant la puissance délivrée et, par conséquent, la vitesse de pointe. On craint que ce problème ne s’aggrave avec la nouvelle réglementation.

La principale préoccupation est que, tous combinés, ces changements entraîneront une chute vertigineuse des temps au tour.

Mais Tombazis a de bonnes nouvelles à ce sujet : "Pour vous rassurer : d’après nos simulations, les voitures perdent entre une et deux secondes et demie par tour."

"Mais ce n’est qu’un début. Les équipes développeront les voitures rapidement. Bientôt, plus personne ne se plaindra de leur lenteur."

"Nous ne nous abaisserons pas au niveau de la Formule 2, qui est généralement de 10 à 15 secondes par tour plus lentes que la génération actuelle de F1."

Tombazis a toutefois reconnu que certaines équipes pourraient se retrouver dans une situation moins favorable que d’autres, ce qui n’est pas inhabituel avec l’avènement d’une nouvelle réglementation.

"Pour être honnête, je dois admettre que nous n’avons pas reçu de données de toutes les équipes concernant l’appui aérodynamique attendu de leurs voitures. Il est donc possible que certaines soient moins bien placées au départ de cette nouvelle ère."

Et la gestion de l’énergie qui inquiète les pilotes de F1 ? Des ajustements sont encore en cours

Le directeur monoplaces de la FIA a aussi répondu aux craintes exprimées par les pilotes quant au fait qu’une F1 pourrait se retrouver à court d’énergie pendant un tour rapide ou pendant une course.

Tombazis a admis que tout n’était pas réglé encore mais a expliqué que le système de gestion de l’énergie était encore en cours de perfectionnement avant son lancement.

"Tout le bruit suscité par la réglementation se concentre principalement sur la gestion de l’énergie. C’est pourquoi de nombreux commentaires sur le comportement des voitures sont prématurés. Le produit n’est pas encore prêt."

"Nous n’avons pas encore finalisé le règlement. Nous étions au courant des problèmes depuis le premier jour et les avons progressivement traités et résolus. D’ici le début de la saison prochaine, nous mettrons en œuvre quelques mesures supplémentaires pour améliorer le flux d’énergie et garantir que les voitures ne décélèrent pas brusquement en ligne droite ou ne fassent rien d’anormal.’

’De nombreux commentaires sur le comportement des voitures sont donc prématurés. Les pilotes assis dans le simulateur ignorent souvent ce qui se passe ni ce dont nous discutons avec les équipes. Ils n’ont souvent qu’un aperçu en tête. Les fondamentaux de la F1 resteront intacts."

"Nous travaillons sur un bon équilibre. Il n’y a aucun intérêt à laisser la Formule 1 dégénérer en une partie d’échecs où l’on cherche les meilleures stratégies énergétiques. Et l’accélérateur et le frein ne devraient pas être les seuls à décider."

"Nous parlons des meilleurs pilotes du monde. Un pilote de haut niveau doit être capable de faire cela. L’objectif principal restera sans aucun doute de freiner au bon moment, de prendre le virage le plus vite possible et d’accélérer de manière optimale."