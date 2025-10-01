Alpine F1 espère profiter de quelques opportunités à Singapour

Alpine F1 se prépare pour le Grand Prix de Singapour, toujours avec le même duo de pilotes, Pierre Gasly et Franco Colapinto, qui disputeront la dix-huitième manche du championnat sur le circuit urbain de Marina Bay.

Singapour s’est imposé comme l’un des rendez-vous les plus prestigieux du calendrier. Sur ce tracé étroit en ville, les monoplaces filent entre gratte-ciels et monuments historiques sous les projecteurs de ce qui fut la première course nocturne de l’histoire de la discipline. Cette piste exigeante pousse les pilotes dans leurs retranchements avec des murs proches, un revêtement bosselé et des conditions humides et tropicales.

Etant donné l’état des performances actuelles d’Alpine Renault avec son A525, dur pour les pilotes de promettre des points. Mais Pierre Gasly pourrait tenter de tirer profit de quelques opportunités, les voitures de sécurité ne manquant pas en général à Singapour.

"J’ai hâte de reprendre le volant cette semaine à Singapour," commente le Français.

"Après un week-end riche en défis à Bakou, nous sommes une nouvelle fois prêts à tout donner sur l’un des circuits extrêmes du calendrier. Le tracé de Marina Bay exige une concentration maximale. Le tour est long, technique, et physiquement éprouvant à cause de la chaleur, même la nuit."

"Nous perdons environ cinq kilogrammes en deux heures de course, uniquement en sueur et en eau, donc il est absolument essentiel de bien s’hydrater et de maintenir une température corporelle basse. Nous avons beaucoup travaillé à l’entraînement pour que je sois au summum de mes capacités dans ces conditions et je suis vraiment prêt à relever le défi."

"C’est toujours un bel événement et j’adore courir sous les projecteurs de cette ville. Nous ferons tout pour saisir les occasions qui se présenteront et réaliser une belle performance ce week-end."

Franco Colapinto n’arrive pas en terrain inconnu à Singapour, ce qui doit lui permettre de concrétiser ses récents progrès au volant de l’Alpine A525.

"C’est sans doute l’une des épreuves les plus difficiles de la saison. J’ai découvert ce défi physique unique l’an passé et j’ai donc consacré du temps à un entraînement spécifique pour me préparer à ces conditions extrêmes."

"Le circuit en lui-même est très plaisant. C’est rapide, avec de nombreux enchaînements techniques et les courses y sont généralement spectaculaires. L’année dernière, j’ai pris un départ intéressant avec un freinage très tardif au premier virage !"

"J’ai hâte d’y revenir. C’est toujours une expérience incroyable de courir sous les projecteurs et la ville est magnifique à visiter dans le cadre de notre sport. Nous avons connu un rendez-vous compliqué à Bakou, mais l’équipe est focalisée sur les prochaines courses et nous allons tout mettre en œuvre pour réussir ce week-end."