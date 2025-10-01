Racing Bulls se prépare pour des qualifications ’déterminantes’ à Singapour

Racing Bulls espère continuer sa belle série de cinq courses dans les points depuis la Hongrie, en juillet. Isack Hadjar découvrira le circuit de Marina Bay à l’occasion du Grand Prix de Singapour ce week-end, et il espère y signer un bon résultat en dépit d’un week-end qui s’annonce très compliqué.

"C’est ma première fois à Singapour et j’ai toujours rêvé de piloter ici. Je me sens très bien et je sais que l’équipe a travaillé très dur pour nous permettre de maintenir le niveau de performance que nous avons eu lors des dernières courses, donc nous allons tout faire pour obtenir un autre excellent résultat" a déclaré Hadjar.

"C’est l’un de ces circuits où tout peut arriver ; les qualifications seront déterminantes, et si nous parvenons à nous positionner dans la bonne fenêtre, je pense que nous pouvons viser une nouvelle Q3 et de bons points. J’ai vraiment hâte de reprendre le volant et de piloter sous les lumières de la nuit."

Liam Lawson a signé son meilleur résultat en carrière lors de la dernière course avec une cinquième place, et il arrive dans la Cité-Etat en ayant de bons souvenirs à Singapour.

En effet, le Néo-Zélandais a marqué ses premiers points sur ce tracé en 2023 : "Quand j’étais enfant, le circuit urbain de Marina Bay était celui sur lequel je courais le plus dans le jeu F1, il est donc rapidement devenu l’une de mes courses préférées de l’année."

"Singapour a également été mon troisième Grand Prix et la première course où j’ai marqué des points en Formule 1, ce qui me rappelle toujours de bons souvenirs. C’est un endroit magnifique, mais aussi très humide et chaud, je m’attends donc à ce que ce soit difficile. Cependant, je suis très impatient d’y retourner ce week-end."

Tim Goss, le directeur technique de Racing Bulls, détaille les défis qui attendent l’équipe, les voitures et les pilotes ce week-end : "Le circuit urbain de Marina Bay a été le premier circuit nocturne à être introduit en F1, et le cadre spectaculaire sous les projecteurs offre un spectacle grandiose."

"Cependant, pour les pilotes et les ingénieurs, la course est loin d’être facile. Bien au contraire. La nature accidentée de la piste pose des défis à nos ingénieurs de course, qui doivent trouver le juste équilibre entre les performances de conduite et l’optimisation de la charge aérodynamique."

"Pour les pilotes, les bosses, l’humidité et les murs de béton impitoyables exigent une concentration totale pendant toute la durée de la course. Contrairement aux deux courses précédentes, qui comportaient de longues lignes droites et des réglages d’aileron arrière bas, nous utiliserons notre aileron arrière à appui maximal."

"La VCARB 02 a bien fonctionné sur différents circuits et nous abordons Singapour avec la confiance que nous avons acquise grâce à nos bonnes performances récentes, sans pour autant sous-estimer la compétitivité du peloton et le défi qui nous attend."