Pagenaud rejoint Cadillac F1 et devient pilote de simulateur et développement

Cadillac F1 a nommé pas moins de trois pilotes pour développer son équipe et ses futures monoplaces dans le développement en simulateur.

Le Français Simon Pagenaud a été choisi, ainsi que Pietro Fittipaldi et Charlie Eastwood.

Pietro Fittipaldi n’est pas étranger à la F1. Petit-fils du double champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi, il a été pilote de réserve de Haas F1. Ce rôle lui a permis de remplacer Romain Grosjean à la suite de son hospitalisation, pour le Grand Prix de Sakhir 2020. Il a couru ensuite en IndyCar et en WEC.

"Je suis très fier d’annoncer enfin mon arrivée chez Cadillac ! Ces derniers mois, nous avons travaillé ensemble au développement de la F1 2026 de l’équipe, en effectuant des simulations de simulation et de Grand Prix. C’est un privilège de faire partie d’une marque aussi emblématique que Cadillac !" dit Fittipaldi.

Charlie Eastwood est un pilote nord-irlandais qui roule actuellement pour Corvette en WEC, le championnat du monde d’endurance. Après un passage par la monoplace en Eurocup Formula, il s’est dirigé vers le GT et a signé en 2018 avec TF Sport pour rouler en WEC. Avec cette équipe, il a gagné les 24 Heures du Mans en catégorie GTE Am en 2020 sur une Aston Martin Vantage AMR. Il pilote depuis 2024 une Corvette GT3.R, l’équipe ayant changé de marque, et c’est donc avec cette autre marque du groupe General Motors qu’il a signé un podium en catégorie au Mans cette année.

En parallèle, il a aussi obtenu un titre en European Le Mans Series en 2022 avec Racing Team Turkey, et un titre en Asian Le Mans Series avec DKR Engineering en 2023.

Focus sur Simon Pagenaud !

À la suite de son accident en juillet 2023 lors de la course IndyCar à Mid-Ohio, où il a subi une grave commotion cérébrale, Pagenaud a donc transféré ses talents vers un nouveau rôle, devenant l’un des pilotes officiels de simulateur de l’équipe de Formule 1 Cadillac, alors que l’équipe se prépare à son arrivée en Formule 1 l’année prochaine.

Avec 12 saisons en IndyCar, un titre de champion en 2016 et une victoire aux 500 miles d’Indianapolis en 2019, Simon apporte non seulement une riche expérience en compétition automobile et une solide expertise technique, mais aussi une relation de longue date avec General Motors — maison mère de l’écurie Cadillac en Formule 1 — ainsi qu’avec la marque Cadillac elle-même. Aujourd’hui, il joue un rôle clé dans l’optimisation de la technologie du simulateur de l’équipe, en développant les performances et en contribuant à la naissance de la première génération de voiture F1 de Cadillac.

Au cours de la dernière année, Simon s’est profondément impliqué dans le programme de simulation de Cadillac, basé à Charlotte, aux États-Unis. Sa combinaison unique de connaissances techniques, de réflexion stratégique ainsi que son expérience en tant que pilote a fait de lui un élément précieux au sein de l’équipe de développement de la voiture.

Ici, il se concentre sur les éléments fondamentaux de la voiture, notamment l’aérodynamique, les pneus, les systèmes de freinage, la récupération et le déploiement de l’énergie, la direction assistée, l’ergonomie du cockpit et de la direction, ainsi que sur les structures de communication avec les ingénieurs de course. Chacun de ces domaines est essentiel pour traduire les performances virtuelles en succès dans le monde réel.

"Optimiser l’aspect technique d’une voiture et gérer les relations avec les gens de l’usine est ma passion depuis que j’ai commencé à courir," explique Simon.

"J’aime vraiment parler avec les ingénieurs, développer le simulateur et le rendre aussi réaliste que possible. Ce travail me donne le sentiment d’être utile et d’apporter mon expertise, quelque chose qui manquait un peu depuis mon accident."

Le sport automobile moderne ne permet que très peu d’essais sur piste, ce qui rend le travail sur simulateur plus important que jamais. Peu de pilotes possèdent à la fois la profondeur technique et la vision stratégique nécessaires pour traduire les données du simulateur en performances réelles. Simon en fait partie.

"Mon rôle et mon objectif sont de rendre le simulateur le plus proche possible de la réalité et de poser les bases de la voiture. Je veux aider Cadillac à se projeter le plus précisément possible vers la réalité."

Graeme Lowdon, Team Principal de Cadillac F1, ajoute : "Notre travail dans le simulateur à Charlotte est extrêmement important pour la construction de l’équipe. Il est crucial à bien des égards : consolider nos performances de base et nos réglages aérodynamiques, nous permettre d’être prêts pour la course lors d’un week-end de Grand Prix, vérifier les systèmes et les protocoles, mais aussi établir des canaux de communication clairs et efficaces entre nos bases aux États-Unis, au Royaume-Uni et, in fine, en piste. Simon a apporté expérience et énergie à ce processus et nous a énormément aidés."