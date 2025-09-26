Le DRS a peu à peu perdu de son efficacité avec les F1 à effet de sol

Les pilotes de Formule 1 sont de plus en plus frustrés par le fait que les dépassements sont redevenus plus difficiles, et les ingénieurs admettent que le DRS, autrefois très efficace, perd désormais de son intérêt.

À Bakou, sur un circuit avec une ligne droite de 2,2 kilomètres où l’on roule à fond, seuls 24 dépassements ont été enregistrés en 51 tours, dont sept lors du redémarrage après la voiture de sécurité.

Après cela, la course s’est largement figée, même les McLaren et les Ferrari, plus rapides, ayant du mal à se frayer un chemin dans le peloton.

Les réglementations sur l’effet de sol introduites en 2022 étaient censées faciliter les dépassements. Et au début, elles ont rempli leur rôle.

Mais selon le responsable de l’ingénierie piste de Mercedes F1 Andrew Shovlin, les développements intervenus depuis ont modifié l’équilibre.

"Les voitures sont devenues de plus en plus efficaces," a-t-il expliqué. "Ainsi, la voiture qui précède ne laisse plus un tel vide dans l’air pour la voiture qui suit. L’effet de sillage devient plus faible."

Cette même tendance affaiblit également le DRS. Comme le plancher génère davantage d’appui aérodynamique, les ailerons arrière ont rétréci. Ce qui était autrefois des ’ailerons type Monaco’ est désormais rare, même sur les circuits à fort appui aérodynamique.

"Des ailerons plus petits signifient moins de résistance en course normale, et moins de résistance à éliminer lorsque le DRS s’ouvre. À Monza, le DRS n’a pratiquement eu aucun effet, car l’aileron n’offre déjà pratiquement aucune résistance en mode vertical."

"Il n’y a rien que le DRS puisse faire."