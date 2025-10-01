Drugovich ne veut pas rester en F1 si cela a une ’mauvaise influence’ sur son année de Formule E
Il pourrait être réserviste d’Aston Martin ou Cadillac
Felipe Drugovich ne sait pas encore s’il pourra rester lié à la Formule 1 l’année prochaine, après avoir annoncé un programme de titulaire pour Andretti Global en Formule E. Le réserviste d’Aston Martin F1 pourrait garder son poste.
Une rumeur l’envoie comme réserviste chez Cadillac F1 puisque l’équipe est gérée par TWG Motorsports, l’entreprise à la tête d’Andretti Global. Et avec un Colton Herta dépourvu de Superlicence, la 11e équipe de Formule 1 doit trouver un autre pilote.
"Pour être honnête, je ne sais pas. C’est quelque chose qui n’est pas décidé aussi tôt que pour un poste de titulaire" a déclaré Drugovich. "Je pense donc que je dois attendre un peu jusqu’à la fin de l’année, voir ce qui va se passer avec les autres pilotes, puis voir si cela me convient, si cela a du sens pour moi ou non."
"Et si c’est le cas, je me lancerai dans un autre programme, autre que la Formule E. Pour être honnête, je n’y ai pas vraiment réfléchi. Il y a évidemment quelques opportunités ici et là."
"Je ne sais pas si elles sont pertinentes ou non, mais pour l’instant, je me concentre entièrement sur la Formule E et je veux bien faire les choses, donc ce que je veux dire par « si cela a du sens pour moi ou non », c’est en fait : est-ce que cela va me détourner de la Formule E ou non ? Et c’est ce que je dois peser dans la balance."
Quel que soit son avenir et le lien de celui-ci avec la Formule 1, Drugovich ne veut pas qu’il perturbe son nouveau programme en Formule E : "Cela dépendra de ce qui me sera proposé, des clauses et de la façon dont cela se déroulera."
"Je ne veux pas que quoi que ce soit ait une mauvaise influence sur mon championnat l’année prochaine. Donc, si c’est un programme qui me convient, qui est bon, sain et qui satisfait tout le monde, alors peut-être que oui. Mais pour l’instant, je pense que personne n’y a encore réfléchi."
