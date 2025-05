Essais Pirelli F1 : Antonelli manque de peu de crasher le mulet de Mercedes (+ vidéo)

Une nouvelle séance d’essais pour les pneus Pirelli 2026 a débuté hier sur le circuit de Silverstone.

En collaboration avec l’écurie Mercedes F1, les ingénieurs de Pirelli ont commencé à travailler sur le développement de la gamme Cinturato, composée des pneus pluie et intermédiaires, testés pour la première fois avec McLaren F1 en janvier dernier sur le circuit Paul Ricard du Castellet.

Mardi, l’écurie de Brackley a fait rouler un mulet basé sur la W15 de 2024. Ses deux pilotes sont impliqués : Kimi Antonelli était en piste hier et George Russell prendra le relais aujourd’hui.

C’est le tracé national de 2,630 kilomètres du circuit anglais qui a été utilisé, faute pluie, et il a été arrosé artificiellement par des camions-citernes.

Antonelli a bouclé 103 tours, enregistrant le meilleur temps en 47’’560. En première partie de journée, les travaux se sont concentrés sur les pneus intermédiaires, avant de passer aux pneus pluie extrêmes dans l’après-midi. A noter que l’Italien s’est payé une sortie dans les graviers et a manqué de peu d’abîmer le mulet contre les barrières de pneus (vidéo ci-dessous) !

He went off earlier at Luffield. Reversed out. pic.twitter.com/7nhe272Vc5

— Toby (@tnixon29) May 7, 2025