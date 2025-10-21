Pirelli se félicite de la ’stratégie audacieuse’ créée par les pneus tendres à Austin

Max Verstappen est devenu le premier pilote à remporter sept Grands Prix aux États-Unis en décrochant sa quatrième victoire à Austin. Comme la plupart des pilotes, le pilote Red Bull a adopté une stratégie mediums-tendres à un arrêt.

Charles Leclerc s’est démarqué en termes de stratégie : il était le seul pilote du top 15 à prendre le départ avec des gommes tendres. Son premier relais réussi avec les pneus à flancs rouges a inspiré les pilotes s’étant élancés en mediums.

"Pour la course, les équipes ont décidé de garder leurs options ouvertes au départ, en utilisant principalement les pneus médiums sur la grille, ce qui constitue le point de départ le plus flexible pour un certain nombre de stratégies différentes" a déclaré Mario Isola, directeur de la compétition de Pirelli.

"Leclerc s’est distingué parmi les 10 premiers, étant le seul pilote à avoir opté pour les pneus tendres, ce qui lui a donné un avantage initial en termes d’adhérence qui s’est avéré payant. La période de VSC précoce a permis de faire quelques tours supplémentaires avec les pneus tendres et médiums."

"Ce dernier composé a notamment fait preuve d’une constance peut-être supérieure à celle prévue. La température de l’asphalte, plus basse que samedi, et l’évolution de la piste ont eu une influence positive à cet égard. La combinaison de ces facteurs a permis d’allonger autant que possible le premier relais."

"En conséquence, les stratégies médiums-durs initialement envisagées se sont inévitablement transformées en une stratégie théoriquement plus audacieuse une fois la moitié de la course atteinte. Une succession d’arrêts au stand vers le 30e tour a vu les pneus tendres utilisés pour le dernier relais sur presque toutes les voitures."

"Les pneus arrière n’ayant pas atteint leur usure maximale, les pilotes ont pu maintenir un rythme compétitif sans avoir à les gérer, grâce également aux réglages choisis par les équipes. Félicitations à Max Verstappen, qui continue sa remontée pour le titre, et à Charles Leclerc pour avoir choisi une stratégie différente qui lui a permis de monter sur le podium."