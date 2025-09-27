Essais Pirelli F1 : la pluie ruine aussi les tests menés avec Ferrari

L’automne s’était bien installé sur le circuit du Mugello, en Italie, où Pirelli vient de terminer deux jours d’essais de développement des pneus 2026.

Comme jeudi, la pluie a gêné le travail des ingénieurs de Pirelli, qui collaboraient ce vendredi avec la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc a été le premier à prendre la piste pour l’écurie de Maranello, suivi par Guanyu Zhou, qui remplaçait Lewis Hamilton, ce dernier étant au chevet de son chien Roscoe.

Le programme de la journée de vendredi était axé sur la comparaison des composés les plus durs de la gamme 2026, mais des averses intermittentes, parfois assez fortes, ont considérablement réduit le temps de roulage avec des pneus slicks.

À titre de solution de secours, plusieurs tours ont été effectués avec des pneus intermédiaires ainsi qu’avec des pneus pluie extrême.

Dans la matinée, Leclerc n’a pu effectuer que 25 tours, tous en pneus intermédiaires, le plus rapide en 1’34’“914. Dans l’après-midi, Zhou a roulé sur pneus intermédiaires et pneus pluie extrême, avant de réussir à effectuer quelques tours sur pneus slicks. Le pilote chinois a bouclé 75 tours, le meilleur en 1’22”’012.

"Malheureusement, la météo n’a pas été favorable," a commenté Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport.

"C’est dommage, car le Mugello n’est pas seulement un circuit magnifique, mais aussi très exigeant pour les pneus, et il aurait été utile de pouvoir effectuer des essais réguliers afin de définir les composés les plus résistants."

"Nous allons maintenant devoir terminer l’analyse des quelques données que nous avons recueillies au cours de ces deux jours et les croiser avec celles des sessions précédentes afin de tirer les conclusions nécessaires."

"En ce qui concerne les composés plus tendres, nous avons encore deux jours d’essais après le Grand Prix de Mexico pour finaliser leur homologation."

"Si nous voulons voir le côté positif, nous avons au moins pu tester les pneus pluie sur un circuit réel, ce qui nous a permis de recueillir des données et des informations qui seront utiles pour le développement à moyen et long terme."

"Enfin, je tiens à remercier Haas et la Scuderia Ferrari pour leur coopération au cours de ces deux derniers jours."

Haas F1 était bien en piste ce vendredi avec Romain Grosjean notamment, mais elle n’évoluait plus dans le cadre d’un programme d’essais mené par Pirelli.

