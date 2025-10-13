Pirelli relance son test de bouleversement stratégique pour le Grand Prix des États-Unis

Le Grand Prix des États-Unis sera la deuxième course de la saison pour laquelle Pirelli proposera trois composés slicks de sa gamme qui seront non consécutifs, la dernière fois étant à Spa-Francorchamps.

En Belgique, les mauvaises conditions météorologiques n’ont pas permis de déterminer l’impact de ce choix sur la stratégie des équipes. L’épreuve de ce week-end au COTA (Circuit des Amériques à Austin) pourrait donc être le premier véritable test de ce choix, qui prévoit l’utilisation d’un pneu dur plus dur que l’année dernière sur le circuit américain, tandis que les pneus médiums et tendres restent inchangés.

Les pneus disponibles seront à nouveau le C1 en dur, le C3 en médium et le C4 en tendre. La différence de performance accrue entre le composé le plus dur et le composé intermédiaire devrait, en théorie, donner lieu à deux scénarios.

Si les pilotes préfèrent le C1, le plus lent mais aussi le plus constant des trois, ils pourraient alors faire une course à un seul arrêt en le combinant avec le C3. En revanche, l’utilisation de ce dernier avec le C4, dont la résistance à la dégradation a été améliorée, permettrait d’obtenir des temps au tour plus rapides, mais nécessiterait presque certainement deux arrêts.

Une autre similitude avec le circuit belge est qu’Austin utilise également le format Sprint, ce qui signifie que les équipes n’ont qu’une heure pour essayer les différentes options sur des relais longs et courts, ce qui pourrait ajouter à l’incertitude quant à la façon dont le week-end pourrait se dérouler.

En 2024, 15 pilotes avaient pris le départ de la course de l’année dernière à Austin avec des pneus médiums, dont le trio qui est monté sur le podium, tandis que les cinq autres ont opté pour les pneus durs C2. Les pneus tendres n’ont jamais vraiment été une option le jour de la course, seul Esteban Ocon, alors chez Alpine, les ayant montés dans le dernier tour pour gagner un précieux point supplémentaire dans sa bataille avec Williams, en réalisant le meilleur temps.

La stratégie la plus populaire était celle à un seul arrêt, seuls quelques pilotes ayant prévu deux arrêts, ainsi qu’Albon qui a dû s’arrêter au stand après seulement trois tours. Bien que les pneus médiums aient montré des signes d’usure importants lors du sprint, les pilotes ont réussi à prolonger leur relais grâce à une gestion prudente, aidés par une période de safety car, malgré le poids des réservoirs pleins. Le grainage moins important que le samedi a également rendu le relais à un seul arrêt plus efficace.

Reste à voir si cette nouvelle allocation pneumatique pour 2025 bouleverse un peu plus les stratégies !