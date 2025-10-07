Pirelli n’aurait rien pu faire face au manque de dépassements à Singapour

Pirelli a salué la victoire de George Russell à Singapour, au terme d’une course qui a vu le pilote Mercedes F1 dominer Max Verstappen et le duo de McLaren. Mario Isola, directeur compétition de Pirelli, l’a félicité, et a expliqué que le calme de la course était à attribuer aux monoplaces actuelles.

Les composés mediums et tendres ont été choisis pour le départ de la course. Comme prévu, la plupart des pilotes ont opté pour le medium, tandis que six (Verstappen, Tsunoda, Stroll, Alonso, Colapinto et Hadjar) ont préféré le pneu à flanc rouge. L’utilisation du dur pour le premier relais a été écartée, car la piste était encore un peu humide après la pluie tombée en fin d’après-midi.

Le composé dur a été le choix le plus populaire pour le deuxième relais, mais le tendre était toujours utilisé, puisque trois pilotes, Lawson, Albon et Sainz, ont effectué leur deuxième relais avec cette gomme. Trois pilotes, Hamilton, Gasly et Hülkenberg, ont effectué deux arrêts au stand.

"Tout d’abord, félicitations à George Russell pour sa victoire et à McLaren pour le titre des constructeurs !" a déclaré Isola. "En ce qui concerne la course, nous avons eu une nouvelle confirmation que la génération actuelle de Formule 1 a atteint un niveau de développement tellement sophistiqué que les dépassements sont vraiment compliqués."

"C’est le cas en particulier sur un circuit comme celui de Singapour, qui, de par sa nature même, ne facilite pas la tâche. De plus, les équipes et les pilotes sont devenus de plus en plus habiles dans la gestion des pneus, au point que nous avons vu des relais de 50 tours avec les pneus mediums et de 38 tours avec les pneus tendres."

"Pour être honnête, même si nous avions apporté ici un composé C8 théorique ultra tendre, cela n’aurait pas changé grand-chose au déroulement de la course ! Comme nous nous y attendions, les trois composés étaient compétitifs."

"Au départ, le tendre était un choix intéressant, en partie à cause de la pluie qui est tombée peu avant que les voitures n’aillent sur la grille, puis il s’est avéré très rapide, comme l’ont démontré Hamilton et Sainz dans leur remontée. Dans l’ensemble, le medium offrait le meilleur équilibre entre constance et performance, mais le dur a également fourni de bonnes performances."