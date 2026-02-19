Cadillac F1 veut ’maîtriser son destin’ malgré le partenariat avec Ferrari

Cadillac F1 continue de vivre une pré-saison intense, marquée par des journées correctes et d’autres plus frustrantes. Mais rien qui soit anormal selon le team principal, Graeme Lowdon, qui rappelle que l’équipe n’a que dix jours sur circuit à son actif.

Selon lui, l’essentiel est de continuer à s’habituer aux missions qui attendent Cadillac pour la saison à venir, ainsi qu’à unifier encore un peu plus une équipe qui apprend à travailler comme un seul grand groupe.

"Je ne voudrais pas trop lire trop de ce qui s’est passé hier. C’était notre neuvième journée de roulage en Formule 1, et aujourd’hui est la dixième. Et on est face à des équipes qui font cela depuis très, très longtemps."

"Je suis très heureux, on avance dans le programme. On a quelques petits problèmes, que toutes les autres équipes ont eu dans le paddock aussi avant nous. Je suis heureux que toute l’équipe travaille bien ensemble."

"On a beaucoup de personnes expérimentées dans l’équipe, mais ça fait moins de 12 mois que ces gens travaillent ensemble en tant que Cadillac F1 Team. Je suis donc très heureux de la plateforme que nous créons, et j’ai hâte d’être à Melbourne."

Comme l’a dit Lowdon, Cadillac avance de manière bien différente de Haas F1 et veut beaucoup moins dépendre de Ferrari pour sa plateforme. Même si l’équipe doit utiliser les moteurs et les boîtes de la Scuderia, Cadillac a choisi de ne pas acheter d’autres pièces comme le permet le règlement technique.

Le consultant ingénierie de l’équipe, Pat Symonds, explique ce choix.

"Ce qui nous distingue peut-être un peu de la dernière nouvelle équipe arrivée avant nous (Haas F1), c’est que nous croyons fermement qu’il nous appartient de maîtriser notre destin et que, en tant qu’écurie d’usine, nous sommes en passe de le devenir."

"Ainsi, lorsque vous regardez notre voiture, vous constaterez que nous n’avons pas simplement acheté tous les composants disponibles. Nous avons fait le choix, en reprenant le moteur Ferrari, d’utiliser également la boîte de vitesses Ferrari, mais pas tout le train arrière, contrairement à d’autres. Nous avons estimé nécessaire de concevoir notre propre support de boîte de vitesses, notre propre suspension arrière, etc."

"Par conséquent, bien qu’il soit encore possible d’utiliser légalement un certain nombre de pièces, nous avons fait un choix différent car, comme je l’ai dit, maîtriser son destin et comprendre la philosophie qui sous-tend sa conception est primordial pour progresser."

"Il est difficile de faire progresser le projet philosophique de quelqu’un d’autre si l’on ne comprend pas toutes les nuances qui l’accompagnent."