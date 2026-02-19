Essais F1 - Bahreïn 2, Jour 2 : Norris en tête à la pause, Ferrari sacrifie du temps de piste pour innover

La deuxième journée de la deuxième session d’essais de pré-saison s’est déroulée ce jeudi matin à Bahreïn, avec du travail intense pour les équipes et les pilotes de F1. Plusieurs équipes ont été studieuses sur du travail de long relais.

La séance d’essais a débuté à 8h00 sous un feu vert libérant immédiatement neuf des onze monoplaces engagées. Max Verstappen a établi la première référence chronométrée en 1:38.955, malgré un blocage de roues important, avant que l’ensemble du plateau ne regagne les stands pour des vérifications après seulement trois tours.

George Russell a ensuite relancé l’activité en piste, abaissant progressivement le meilleur temps, tandis que l’absence de la Cadillac et de la Ferrari a été remarquée en ce début de matinée.

La hiérarchie a évolué rapidement avec les passages successifs de Gabriel Bortoleto et Lando Norris en tête du classement. Ce dernier a franchi un palier significatif en descendant sous la barre de la minute 35 secondes.

Verstappen a répliqué peu après 8h30 pour s’emparer des commandes avec un temps de 1’34"620. Durant cette période, des paravents ont été installés devant le garage Ferrari, signalant ce que l’on pensait initialement être des difficultés techniques pour la Scuderia.

Mais la matinée a été marquée par l’apparition d’une innovation technique sur la Ferrari de Lewis Hamilton. L’écurie italienne a testé un système d’ouverture inversée du plan supérieur de l’aileron arrière, visant à réduire la traînée (voir la vidéo et la photo ci-dessous).

Peu avant 9h00, Lando Norris a repris l’avantage en signant un temps de 1’33"453, établissant ainsi la nouvelle référence absolue des essais de Bahreïn. Pendant que les leaders enchaînaient les tours, la Racing Bulls de Liam Lawson et l’Audi de Bortoleto ont connu un roulage limité, tandis que l’Aston Martin a fait ses premiers chronos.

Valtteri Bottas a finalement effectué la première sortie de la Cadillac à 9h20, équipée de râteaux aérodynamiques, mais s’est contenté de tours d’installation sans recherche de performance immédiate. Oliver Bearman a profité de la matinée pour intégrer le top 5 provisoire avec la Haas.

Parallèlement, les écuries ont entamé des simulations de longs relais, stabilisant les positions en haut du tableau, à l’exception de Ferrari qui a donc passé du temps dans le garage pour du travail sur l’aileron arrière.

En fin de session, l’activité s’est intensifiée pour certains retardataires. Gabriel Bortoleto a repris la piste après la résolution d’un souci hydraulique sur son Audi, tandis que la Cadillac de Bottas a enfin accumulé des tours, bien que ses chronos soient restés à distance des références de tête.

George Russell et Alexander Albon ont été les plus productifs, dépassant tous deux la barre des 60 tours couverts. La matinée s’est conclue par une dernière série de relais avant la mise en place de la nouvelle procédure de départ de la FIA.

Chaque demi-journée verra ainsi la Formule 1 tester une nouvelle procédure permettant de laisser 5 secondes de marge aux équipes qui en dernier sur la grille. Mais il n’y avait que quatre équipes en piste ce matin pour faire ce test, et la McLaren n’est pas partie au moment de l’extinction des feux, contrairement à la Ferrari qui est partie rapidement.

Norris conclut ainsi la matinée en tête devant Verstappen, avec des chronos qui continuent de s’améliorer. Russell est troisième devant Albon et Bortoleto, tandis que Ferrari a très peu roulé mais a surpris sur le plan technique. L’après-midi verra cinq pilotes remplacer leur équipier.

Les chronos de la matinée :