’Pas le début de saison espéré’ : Williams F1 a encore du travail

Williams F1 a fixé en 2025 de grands objectifs pour sa saison 2026, mais le début d’année a été décevant, avec un retard qui a empêché l’équipe de participer aux essais de Barcelone. Alex Albon reconnait qu’il y a une frustration à Grove après ces difficultés.

La situation n’est pas catastrophique, mais il est difficile pour le pilote thaïlandais d’afficher un optimisme clair quand le retard pris en Espagne semble difficile à rattraper pour être prêt dès l’ouverture de la saison.

"Nous ne sommes pas là pour finir cinquièmes du championnat des constructeurs, nous sommes là pour être une équipe de pointe. On ne progresse vraiment que si on est ambitieux. Oui, ce n’est pas le début de saison qu’on espérait, mais je préfère qu’on prenne des risques et qu’on rencontre des difficultés plutôt que de jouer la sécurité" a déclaré Albon.

"Nous avons remis en question le système, nous avons fait de notre mieux. Nous avions des objectifs ambitieux et nous n’avons pas réussi à être prêts pour Barcelone. Cela a mis en lumière des points faibles que nous devons clairement améliorer. Je pense que, concrètement, notre combat se situe au milieu du peloton."

"C’est notre principal défi pour l’instant, mais je dirais que nous avons un potentiel énorme et que nous en sommes encore loin. D’après nos estimations, nous sommes peut-être encore plus loin de notre objectif."

Carlos Sainz sera au volant vendredi pour boucler la pré-saison de l’équipe, et il est aussi conscient qu’il y a du retard du côté de l’équipe, même si le programme a été adapté pour se préparer au mieux.

"Pour ce qui est des essais, on avait besoin de rattraper le temps perdu à Barcelone en ajoutant du temps en piste avec la voiture, et je pense que nous y sommes parvenus. Ca nous a permis de trouver des limitations et les zones dans lesquelles nous devons progresser" a déclaré Sainz.

"Malheureusement, il y en a quelques unes. La semaine dernière était donc consacrée au roulage, et cette semaine on arrive enfin à trouver de la performance en termes de temps au tour et à mettre la voiture dans une meilleure fenêtre de réglages."

Interrogé sur ce qu’il entendait par meilleure fenêtre, il a ajouté : "C’est probablement dû au retard pris par les essais manqués. Cela signifie qu’on ne peut pas vraiment trouver les bons réglages à Barcelone, et donc qu’on a un peu de retard en termes de compréhension."

"Mais la semaine dernière, les conditions étaient vraiment difficiles pour tout le monde. Il y avait beaucoup de vent tous les jours. Cette semaine, le vent s’est soudainement calmé et les conditions sont beaucoup plus normales."

"Et les voitures sont beaucoup plus prévisibles, beaucoup plus agréables à piloter pour tout le monde. Nous avons également effectué quelques ajustements de réglage pour mieux adapter la voiture à la nouvelle réglementation, et il semble que nous soyons sur la bonne voie."

Paul Williams, ingénieur piste en chef de l’équipe, a fait le bilan de ce jeudi en piste : "Ce fut une nouvelle journée d’essais concluante pour l’équipe. Alex a bouclé 117 tours au total après une journée complète au volant."

"Lors de la séance du matin, nous avons continué à peaufiner les réglages de la veille en alternant les phases de roulage avec un niveau de carburant élevé et faible. Pendant la pause déjeuner, nous avons opté pour des modifications plus importantes sur la voiture, avant qu’Alex ne termine ses essais avec toute la gamme de composés de pneus."

"Cela nous permettra de recueillir des données précieuses avant les premières courses. Carlos conclura le programme d’essais demain par une journée complète de roulage. Nous continuons ainsi à optimiser les performances de la FW48 en vue de Melbourne."