Mercedes F1 confirme avoir roulé ’proche des conditions de qualifications’

Mercedes a continué d’accumuler les kilomètres lors de l’avant-dernier jour des essais hivernaux de la Formule 1 2026 à Bahreïn, disputé ce jeudi. L’écurie allemande a bouclé 157 tours sans le moindre souci technique, une étape importante dans sa montée en puissance après un début de test perturbé.

Comme depuis le début de la semaine, le roulage a été partagé entre ses deux pilotes. George Russell a pris le volant de la W17 en matinée et a complété 77 tours, soit le total le plus élevé de la session avant la pause déjeuner. Son programme était principalement axé sur la poursuite de l’évaluation des dernières évolutions apportées à la monoplace, ainsi que sur un important travail de réglages.

"Après une solide première journée hier, nous avons encore eu une séance productive ce matin à Bahreïn," a expliqué Russell.

"Une fois de plus, notre programme n’était pas forcément centré sur la performance pure, mais sur la compréhension de nos évolutions et du comportement de la W17. Nous avons pu le faire tout en parcourant le plus grand nombre de tours de la séance matinale."

Le Britannique a également souligné l’importance de la dernière journée d’essais avant le départ pour l’Australie.

"Il ne nous reste plus qu’une seule journée en piste avant de nous rendre à Melbourne. Même si nous avons rattrapé une partie du roulage perdu lors du premier test, nous avons encore un programme très chargé demain."

"J’ai hâte de reprendre le volant l’après-midi et de faire en sorte que l’équipe quitte Bahreïn dans la meilleure position possible. Nous avons encore vu aujourd’hui des simulations de qualifications et des longs relais très impressionnants de la part de nos concurrents, donc accumuler du kilométrage vendredi sera crucial."

L’après-midi et la soirée ont été confiées à Kimi Antonelli, qui a bouclé 80 tours supplémentaires avant le drapeau à damier. Dans le cadre d’un travail sur un tour lancé avec le pneu C3, l’Italien a signé le meilleur temps de la journée en 1’32’’803, concluant la séance en tête de la feuille des temps.

"Nous continuons à rattraper le terrain perdu lors du premier test ici à Bahreïn," a déclaré Antonelli.

"C’était notre objectif en arrivant sur ce dernier test de pré-saison, et j’espère que nous pourrons aussi faire de demain une bonne journée. Avec une seule journée de roulage restante avant Melbourne, chaque tour compte."

"Notre journée a comporté beaucoup de travail de réglages ainsi que quelques runs sur un tour. Nous avons pu faire tout ce qui était prévu et terminer la journée en tête, ce qui est positif. Mais les écarts à l’avant sont déjà incroyablement faibles, de l’ordre de quelques centièmes aujourd’hui. Nous allons continuer à pousser, essayer de bien conclure ce test, et espérer être dans le match à l’avant dès la première course en Australie."

Du côté de l’ingénierie, Andrew Shovlin, directeur des opérations piste, s’est montré satisfait de la progression globale de l’équipe.

"Nous avons encore vécu une bonne journée de roulage, avec 157 tours parcourus sans le moindre problème. Cela nous a permis de récupérer une bonne partie du terrain perdu à cause de plusieurs interruptions la semaine dernière. Nous avons continué à partager les journées entre George le matin et Kimi dans les conditions plus fraîches de la soirée."

"Le programme des deux pilotes était principalement axé sur le travail de réglages avec le pneu C3. Nous avons pu valider plusieurs éléments de test, ce qui est précieux pour mieux comprendre la W17 et les pneus Pirelli 2026."

La séance du soir a également permis d’explorer des conditions "proches" de celles des qualifications, confirmant donc que le temps de l’Italien pourra être considéré comme une référence pour les autres lors de la dernière journée.

"Comme c’était la dernière séance en soirée de Kimi, nous avons testé des roulages à faible charge de carburant en fin de journée, dans des conditions proches de celles que nous aurons ici en qualifications dans quelques semaines."

"Cela lui a apporté un apprentissage utile et a montré à quel point le peloton de tête semble déjà très compétitif. Espérons pouvoir conclure ces essais de pré-saison par une autre journée solide avant de nous envoler pour Melbourne."

Vendredi, pour la dernière journée d’essais, Antonelli prendra de nouveau le volant le matin avant de laisser la place à Russell l’après-midi, pour conclure un programme hivernal dense et méthodique.

Pour Toto Wolff, il ne faut toujours pas tirer de conclusions hâtives sur la bonne forme de son équipe.

"Tout d’abord, c’était un soulagement de commencer les tests et de constater que la voiture est plutôt performante. Cela se confirme au fur et à mesure. Les pilotes sont satisfaits de la voiture, et au chronomètre, nous savons que nous ne sommes pas très loin. Et c’était le cas lors des trois ou quatre dernières années. Donc prudence !"

"On ne sait pas où chacun se trouve, car dix kilos de carburant peuvent faire une différence de trois dixièmes et demi au tour. Il est difficile d’estimer le niveau de chacun. Mais on dirait que ce sont les quatre équipes habituelles, et que nous faisons partie du groupe qui peut rouler à l’avant."