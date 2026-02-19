Antonelli perd provisoirement son permis après son accident avec sa Mercedes AMG

Les autorités italiennes ont confirmé que Kimi Antonelli s’est vu retirer temporairement son permis de conduire à la suite d’un accident de la route survenu récemment en Italie.

Le pilote Mercedes, âgé de 19 ans, a perdu le contrôle de sa voiture de fonction – une Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors Edition toute neuve (en photo ci-dessous) – dans la nuit du 7 au 8 février, alors qu’il circulait dans la région de Serravalle.

Selon le communiqué de la police italienne, l’accident s’est produit "sur une route à deux voies en pente, à proximité de l’intersection avec la Via Ranco".

"Le conducteur du puissant véhicule a perdu le contrôle et a heurté un panneau de signalisation sur le côté droit de la chaussée, avant de percuter à deux reprises une barrière de protection", précise le rapport.

"Cette succession d’événements a projeté le véhicule sur la voie de droite, où il a ensuite terminé sa course contre un mur de soutènement."

Les forces de l’ordre estiment que l’accident s’est déroulé sur une distance d’environ 144 mètres. Aucun occupant du véhicule n’a été blessé et, en raison d’un trafic limité à ce moment-là, des conséquences plus graves ont pu être évitées.

Sur les réseaux sociaux, certaines spéculations évoquaient une vitesse de 180 km/h dans une zone limitée à 70 km/h. La police n’a toutefois confirmé aucun chiffre concernant la vitesse au moment des faits. En revanche, les autorités ont bien confirmé que le permis de conduire du pilote avait été retiré à titre temporaire en attendant les résultats complets de l’enquête sur l’accident.

Et s’il est confirmé, après l’enquête, que la vitesse était supérieure d’au moins 60 km/h à la limitation (soit 130 km/h), Antonelli perdra son permis comme le veut le code de la route en Italie et il devra le repasser.

Interrogé à Bahreïn, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a réagi avec le sourire.

"Je pense qu’il est plus embarrassé que quiconque, et c’est le plus important," a déclaré Wolff.

"Et ma première pensée a été de savoir si quelqu’un avait été blessé, s’il s’était fait mal, ou - Dieu nous en préserve - si quelqu’un d’autre avait été touché. Ce n’était pas le cas."

"C’est dommage pour cette superbe voiture, mais au final, ce n’était qu’une voiture, même si c’est la meilleure des AMG," a-t-il ajouté avec le sourire.