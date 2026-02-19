Colapinto termine sa pré-saison par une ’journée très intense’

Alpine F1 vit une préparation plus rassurante que l’année dernière, avec des performances qui semblent au niveau du peloton et une fiabilité sans faille du nouveau moteur Mercedes qui est installé dans l’A526 produite à Enstone.

Pierre Gasly n’était pas au volant ce jeudi mais il conclura les tests de l’équipe ce vendredi, et il a expliqué en quoi ces monoplaces répondant à la nouvelle réglementation sont un défi pour les pilotes, même les plus chevronnés.

"Globalement, c’est un gros changement par rapport à l’an dernier. On va essayer de s’y habituer et d’en tirer le maximum. Il y a le changement de motoriste, la manière de travailler et un feeling différent" a noté le Français.

"Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit se mettre au niveau, mais c’est un grand changement et comme à chaque fois il faut un peu de temps pour s’y habituer. Mais c’est pareil pour tout le monde, et on apprécie ce défi."

Steve Nielsen, le team principal d’Alpine, est rassuré par les premières constatations, mais il ne veut pas non plus se féliciter car il juge qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour que l’équipe soit au niveau voulu.

"Satisfaits est un mot un peu fort, on a toujours une longue liste de choses à faire. On est confiants d’avoir fait un pas en avant par rapport à l’an dernier, mais dire là où nous en sommes, nous ne saurons pas avant Melbourne. On ne va pas essayer de deviner, je pense que nous sommes meilleurs que l’an dernier, mais où nous sommes, je ne le sais pas" a-t-il précisé.

C’était Franco Colapinto qui était au volant de la voiture ce jeudi, et l’Argentin n’a pas chômé avec 120 tours au compteur à Bahreïn, et un sixième temps final plutôt encourageant en termes de chronomètre.

"Je me réjouis de terminer mes essais de présaison sur une note positive après avoir parcouru 120 tours lors d’une journée très intense."

"Les conditions étaient chaudes tout au long de la journée et c’était bien d’enchaîner deux séances solides et de boucler un grand nombre de tours. Nous avons progressivement étoffé notre programme à Barcelone et Bahreïn, car il y a énormément à apprendre et à assimiler avec ces nouvelles monoplaces."

"Nous avons parfois fait face à des défis, mais l’équipe a fait un excellent travail, notamment cette semaine, pour engranger de nombreux kilomètres et nous offrir des données très intéressantes à analyser. Pour ma part, c’était bénéfique aujourd’hui de commencer à pousser davantage la voiture et de travailler sur différents réglages. Nous avons des idées pour progresser encore plus, et je suis sûr que Pierre aura à cœur de les essayer demain puisqu’il sera en piste toute la journée pour finaliser notre programme d’essais de présaison."

"Je suivrai cela de près, puis je passerai du temps à l’usine avant que la compétition ne reprenne véritablement ses droits."