’Dur mais équitable’ : Stella est ’reconnaissant’ du comportement de Norris et Piastri pour McLaren F1

McLaren F1 se félicite d’avoir un duo de pilotes composé de Lando Norris et Oscar Piastri, qui savent respecter les consignes de leur équipe et les valeurs voulues, tout en essayant de profiter de leurs stratégies variables.

L’équipe de Woking peut encore se féliciter d’un nouveau doublé obtenu au Grand Prix de Hongrie, malgré une fin de course sous tension entre ses deux pilotes.

"Chez McLaren, nous voulons offrir de belles courses de F1. Nous voulons donner à nos deux pilotes la possibilité d’exploiter et d’exprimer leur talent, de poursuivre leurs aspirations et leur réussite personnelle, et cela doit se faire dans le respect des intérêts de l’équipe, de l’équité, de l’esprit sportif et du respect mutuel," a déclaré Stella.

"Pour moi, c’est ainsi que je vois les choses. Lorsque nous avons une stratégie divergente, lorsque nous avons différentes options, je pense que cela fait partie de la course. Je pense qu’aucun des pilotes n’a été surpris."

"Jusqu’à présent, je ne peux qu’être très reconnaissant de la façon dont Lando et Oscar ont interprété notre façon de courir en équipe, et je suis sûr que cela restera ainsi jusqu’à la fin de la saison."

L’Italien salue la manière dont ses pilotes réussissent à courir de manière compétitive en étant à la limite mais sans la dépasser, ce qui permet de garder confiance, surtout si le titre se joue entre eux.

"Quand vous avez deux grands pilotes, comme Lando et Oscar, qui courent pour la victoire dans un Grand Prix de Formule 1 et pour le championnat des pilotes, la course est toujours très serrée. C’était une bataille dure mais équitable en fin de course. Cela correspondait tout à fait à nos principes."

"Nous avons eu un petit danger avec le freinage d’Oscar, mais en même temps, Lando a laissé un peu d’espace, car il savait qu’Oscar serait à la limite du freinage. Nous sommes toujours très fiers de la façon dont Lando et Oscar courent. Je pense que c’est une excellente façon d’honorer la Formule 1."

"Ce sont les valeurs de McLaren. Espérons que cela se jouera entre les deux pilotes McLaren, même si nous avons vu aujourd’hui que Ferrari était en lice pour la victoire pendant les deux tiers de la course. Je pense que la fin de la saison sera très divertissante et intéressante."