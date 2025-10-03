Drugovich quittera bien Aston Martin F1 et ouvre la porte à Tsunoda

Felipe Drugovich a confirmé qu’il quitterait Aston Martin F1 à la fin de l’année, mettant ainsi fin à ses trois saisons en tant que pilote de réserve de l’équipe.

Le Brésilien de 25 ans a signé avec Andretti pour courir en Formule E, mettant ainsi fin à ses espoirs de courir en Formule 1, du moins pour l’instant.

Drugovich n’a pas fermé la possibilité de rester 3e pilote d’une équipe de F1 en 2026 mais ce ne sera pas avec Aston Martin F1.

Avec ce choix maintenant clarifié, il est largement pressenti pour être remplacé chez Aston Martin en 2026 par Yuki Tsunoda, soutenu par Honda.

"J’ai appris autant que possible au cours de ces trois années et, en fait, en observant les pilotes depuis l’autre côté du casque, je pense que cela m’a aidé à apprendre beaucoup plus que je ne le pensais."

"C’était donc une expérience positive et je pense que ce changement est arrivé au bon moment."

Drugovich, champion de Formule 2 en 2022, a admis regretter de ne pas avoir couru à plein temps ces dernières années.

"Bien sûr, si j’avais su comment ces trois années allaient se dérouler, j’aurais certainement participé à des championnats complets plus tôt. Parce que c’est ce que j’aime faire."

"En même temps, je pensais qu’il était important de faire tout mon possible pour obtenir un baquet en F1. Et si cela n’avait pas été le cas, j’aurais tourné la page, et oui, me revoilà maintenant sur les grilles."

En repensant à son passage chez Aston Martin, Drugovich a révélé qu’il n’avait eu que de brefs contacts avec Adrian Newey, qui a rejoint l’équipe cette année.

"Tous les contacts que j’ai eus avec lui ont eu lieu à Silverstone, à l’usine."

"Je me suis présenté, et c’est tout ce que nous avons échangé. Il ne parle à personne dans l’équipe, personne ne sait ce qu’il fait. Je veux dire, tout le monde sait ce qu’il fait, mais il ne le partage vraiment avec personne, ce qui est une bonne chose. Il est très concentré sur son travail."

"C’est pourquoi je m’attends également à ce qu’Aston Martin fasse un excellent travail l’année prochaine."