GP de Singapour, EL1 : Alonso crée la surprise devant Leclerc et Verstappen

La 18e manche de la saison 2025 de F1 est lancée avec les EL1 du Grand Prix de Singapour, avant-dernière course urbaine de la saison et GP le plus difficile pour les pilotes comme pour les monoplaces, la faute à une humidité et une chaleur intenses.

Cette première séance se déroule de jour, comme les EL3, mais ce sera de nuit que les moments importants se feront, en l’occurrence la qualification et la course. C’est pour cela que les EL2 de cet après-midi seront cruciaux.

Seules Mercedes et Red Bull ont apporté des évolutions ce week-end, avec un aileron avant revu pour les deux équipes. Dans le cas de la deuxième citée, il y a aussi un capot moteur revu sur les RB21.

11h15 : La nouveauté de ce week-end est le passage de la voie des stands de 60 à 80 km/h, ce qui pourrait influencer grandement les stratégies en course. Espérons que le danger ne soit pas plus élevé à cause de cela.

11h26 : Quelques gouttes de pluie sont déjà tombées sur le circuit, et il se pourrait que tout le week-end soit marqué par la pluie. La FIA confirme que toutes les séances comporteront un risque de pluie.

11h30 : La séance est lancée ! Plusieurs pilotes prennent la piste donc Oscar Piastri.

11h34 : Signe que la piste est difficile à aborder, les 20 pilotes sont déjà sortis des stands.

11h35 : Tous les pilotes sont en pneus durs, et Max Verstappen prend le meilleur temps en 1’35"501, devant Lewis Hamilton et Liam Lawson.

11h37 : La Williams d’Alex Albon est au stand avec un feu sur les freins arrière. L’équipe essaie de rentrer la monoplace dans le garage mais elle fume trop.

11h38 : Nico Hülkenberg prend la troisième place, et Isack Hadjar se porte en tête en 1’34"329.

11h39 : Verstappen reprend la main en 1’34"059, et il est battu par Hamilton en 1’33"927.

11h41 : Lando Norris a pris la main en 1’33"388, et Fernando Alonso se place deuxième, il est le seul avec son équipier Lance Stroll à avoir chaussé les mediums.

11h43 : Piastri se place en tête en 1’33"239, et Carlos Sainz prend la deuxième place.

11h44 : Alonso prend la tête avec ses pneus mediums en 1’32"592.

11h49 : Norris s’empare de la première position en 1’32"493. Pierre Gasly a commis une erreur et tiré tout droit dans une échappatoire, heureusement sans gravité.

11h50 : Verstappen remonte en deuxième position à 0"021 de Norris.

11h53 : Albon a été victime d’un problème matériel sur les freins et il n’est toujours pas ressorti, l’équipe travaillant actuellement à leur remplacement.

11h55 : Hadjar remonte au troisième rang d’une séance pour le moment très studieuse.

12h00 : Les pilotes Aston Martin sont toujours les seuls à rouler en mediums, et Alonso reprend la première position au classement avec un temps de 1’32"054.

12h01 : La mi-séance est dépassée, et Sainz est à son tour sorti en mediums, ce qui lui permet de signer directement le meilleur chrono en 1’31"812.

12h02 : Albon ne reprendra plus la piste, et c’est déjà un manque crucial de roulage pour le Thaïlandais. Williams prévoit de le faire rouler normalement en EL2.

12h04 : Plusieurs pilotes ont chaussé des pneus tendres, dont Stroll qui n’est pourtant pas le plus rapide. Il se positionne 11e avec les pneus les plus rapides.

12h07 : Leclerc prend la tête en 1’31"266, lui aussi avec les tendres. Verstappen en termine avec un tour en tendres également, et le quadruple champion du monde ne fait pas mieux que troisième à une demi-seconde, derrière Sainz qui s’est placé deuxième en mediums.

12h08 : Norris prend la deuxième place à 0"432 de Leclerc, et Piastri échoue également face au très beau chrono du Monégasque. Le pilote McLaren n’est que sixième.

12h13 : Verstappen a progressé pour remonter à 0"124, tandis que Leclerc a fait une erreur alors qu’il améliorait.

12h14 : Piastri a été gêné par Hamilton et en a marre de la Scuderia : "J’espère qu’un jour, chez Ferrari, ils vont inventer les rétroviseurs..."

12h17 : Piastri a touché le mur dans le dernier secteur et demande une vérification du côté droit de sa voiture.

12h18 : Alonso prend la tête de la séance après un très bon tour en 1’31"117.

12h24 : La fin de séance est studieuse, les pilotes testent la dégradation des gommes tendres et mediums essentiellement, mais peu d’améliorations sont à noter.

12h30 : Fin de séance !

Fernando Alonso est donc l’étonnant leader de ce début de week-end, devant Leclerc et Verstappen. Hamilton est quatrième devant les McLaren de Piastri et Norris, puis Hadjar, Sainz, Tsunoda et Ocon.

Russell place la première Mercedes au 11e rang devant Hülkenberg, Gasly, Antonelli et Lawson, puis Bearman, Bortoleto, Stroll qui est à près de deux secondes de son équipier, Colapinto et Albon qui n’a donc pas fait de chrono après son problème de freins.

On se retrouve à 14h45 pour les EL2 du GP de Singapour !