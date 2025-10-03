F1 2026 : une variété de designs aussi importantes qu’au début du règlement actuel ?

Alors que la Formule 1 se prépare à connaître le changement de règlement le plus radical de son histoire, les questions se multiplient quant à savoir si les nouvelles voitures présenteront une grande diversité ou si elles finiront par se ressembler toutes.

La saison 2026 marquera non seulement l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation sur les moteurs, mais aussi une refonte complète de l’aérodynamique, ce qui rappelle 2022, année où l’ère actuelle de l’effet de sol a commencé.

À l’époque, les pontons en forme de baignoire de Ferrari, les couvercles de radiateur inclinés de Red Bull et les pontons radicaux de Mercedes rendaient la grille de départ visiblement diversifiée. Pour les passionnés de technologie, c’était l’âge d’or !

Mais après quatre années de règles stables, les concepts ont progressivement convergé.

"Si vous regardez le niveau de détail visible dans ce domaine aujourd’hui et que vous le comparez à 2022, c’est complètement différent," a déclaré Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie piste de Mercedes F1.

"C’est pourquoi il y a eu tant de changements dans cette zone des pontons et des radiateurs notamment."

Il a averti que "certains domaines seront identiques en 2026 pour tout le monde, simplement parce que la réglementation ne laisse pas beaucoup de liberté", mais a suggéré que "la plus grande diversité sera visible lors de la première présentation des voitures, avant que les copies ne commencent".

Adrian Newey, qui conçoit actuellement la F1 de 2026 d’Aston Martin, espère également voir se reproduire la diversité de 2022.

"J’ai toujours aimé les différences entre les équipes. C’est ennuyeux quand toutes les voitures se ressemblent et qu’on ne peut les distinguer que par leur livrée."

"Je pense qu’il y a de bonnes chances pour que nous voyions quelque chose de similaire en 2026 qu’en 2022. La réglementation offre suffisamment de flexibilité. Je suis sûr que tout le monde proposera différentes solutions."