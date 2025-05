Pirelli doit ’analyser minutieusement’ les possibles utilisations du pneu C6

Pirelli admet que l’utilisation de son C6 à Imola n’a pas encore donné assez de réponses pour savoir s’il faudra l’utiliser en deuxième partie de saison. Après un essai peu concluant en qualifs, la gomme tendre a été rangée au placard pour la course.

Ce sont les mediums et les durs qui ont servi dimanche, et le plus long relais enregistré a été de 34 tours. Ils ont été six à parcourir cette distance avec les pneus durs, mais seulement deux pilotes, Yuki Tsunoda et Nico Hülkenberg, ont réussi à faire cela en gommes mediums.

Parmi les pilotes à l’arrivée, la plupart ont effectué deux arrêts. Seul Gabriel Bortoleto est passé trois fois au stand, tandis que Tsunoda et Hülkenberg ont été les deux seuls à effectuer un seul arrêt. Mario Isola, le directeur compétition de Pirelli, revient sur cette course à la physionomie particulière.

"Une course passionnante et riche en rebondissements a clôturé un week-end très chargé, marqué pour nous par les débuts officiels du nouveau composé C6" a déclaré Isola, reconnaissant que ce week-end nécessiterait une étude approfondie.

"Il sera désormais important d’analyser minutieusement toutes les données de ces trois jours, car elles devraient fournir des informations utiles pour les courses à venir, notamment en termes d’allocation de composés pour les courses de la seconde moitié de la saison."

L’Italien se félicite de voir que les choix de Pirelli ont déclenché des changements de physionomie de la course qui étaient inattendus : "Ce que nous pouvons dire dès maintenant, c’est que la décision d’opter pour trois composés légèrement plus tendres que l’an dernier s’est avérée judicieuse."

"Si l’on examine la première partie de la course, la seconde étant affectée par des neutralisations, nous avons constaté que, dans une situation où tous les pilotes géraient leur rythme lors du premier relais, il suffisait à l’un d’entre eux d’effectuer une manœuvre inattendue – en l’occurrence, l’arrêt au stand de Leclerc au 10e tour – pour déclencher des changements de stratégie."

"Certains ont choisi de prolonger le premier relais au maximum, optant évidemment pour une course à un seul arrêt, tandis que d’autres ont réalisé que l’undercut du pilote Ferrari fonctionnait très bien et ont été contraints de réagir. En effet, avec des pneus neufs et une piste dégagée, Leclerc a remonté de nombreuses places."

"Bien sûr, ce qui s’est passé en deuxième partie de course rend difficile de savoir avec certitude dans quelle mesure un arrêt aussi précoce aurait été payant, ou si cela aurait contraint ceux qui l’ont fait à adopter une stratégie à deux arrêts. Cela signifie que, globalement, le choix de pneus plus tendres a ouvert la voie à davantage de choix, tant en termes de nombre d’arrêts que de durée des relais."