Doohan a entamé son chapitre en ELMS sans renoncer à la F1

Relégué au rôle de pilote de réserve chez Haas, Jack Doohan n’a pas renoncé à son ambition ultime : retrouver une place de titulaire en Formule 1. Alors qu’il a fait ses débuts en European Le Mans Series (ELMS), ce week-end à Barcelone, l’Australien affiche une détermination intacte, convaincu qu’une opportunité existe encore au plus haut niveau.

Engagé avec Nielsen Racing en catégorie LMP2, Doohan a lancé sa saison à l’occasion des 4 Heures disputées sur le circuit de Circuit de Barcelone, théâtre de l’ouverture de la campagne ELMS.

À 23 ans, le pilote entame un nouveau chapitre après une période difficile. Écarté sans ménagement au profit de Franco Colapinto après seulement sept Grands Prix chez Alpine, il a quitté l’équipe d’Enstone à la fin de la saison dernière.

Désormais, l’objectif est clair : retrouver du rythme et se réinstaller durablement en compétition. Doohan aborde ce retour avec sérénité, malgré une inactivité prolongée.

"Pour moi, c’est surtout de l’excitation. Il n’y a pas vraiment d’appréhension. Si je ne me sentais pas prêt, je le dirais."

"Quand la préparation est bien faite, il y a toujours des nerfs liés à l’excitation et à l’inattendu. Mais concernant les éléments que je contrôle, je pense que tout va bien."

Le passage à l’endurance implique toutefois de nouvelles exigences.

"Il y a les relais avec changement de pilote en direct, il y a des premières fois en venant de la F1 et de la F2, mais je me sens plutôt bien."

Après près d’un an sans compétition, et même sans pilotage, l’Australien mesure l’importance de ce retour.

"Je n’avais pas couru depuis presque un an, et pendant ce temps, je n’ai même pas pu piloter. C’est long d’être hors d’une voiture, pas seulement en course mais aussi en pilotage."

"Avant mes sept courses avec Alpine, je n’avais pas non plus couru l’année précédente, en 2024 [hormis la finale à Abu Dhabi]. Il y a eu une coupure, donc c’est important de faire cela pour retrouver la forme en course et reconstruire de la régularité."

Malgré ce virage vers l’endurance, Doohan ne cache pas que son objectif principal reste la Formule 1.

"Je n’exclus pas du tout un avenir en endurance, et il y a eu de très belles opportunités en voitures de sport. Mais en toute transparence, la Formule 1 est l’objectif ultime, et aujourd’hui il y a encore une vraie opportunité, pas seulement un espoir en l’air. Il y a encore un pied dans la porte."

Conscient toutefois de la réalité du marché, il ajoute : "Cela dit, si ce n’était pas le cas, ce serait un très bon axe de carrière, on peut avoir une grande carrière en endurance."