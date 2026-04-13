Red Bull s’attend à ’un deuxième lancement de saison’ à Miami

Laurent Mekies imagine que le Grand Prix de Miami sera comme un deuxième début de saison, alors que les équipes ont disputé trois courses avant une pause forcée d’un mois, conséquence de la guerre en Iran menée par les Etats-Unis et Israël.

Compte tenu de cela, ainsi que des leçons tirées des trois premières manches de la saison, Mekies prévoit un changement significatif dans l’apparence de la grille une fois que la Formule 1 reprendra à Miami. Il prévient que Red Bull a massivement travaillé, et que tout le monde aura apporté des idées nouvelles en se basant sur les leçons des premières manches.

"En ne regardant que l’aspect sportif, sans juger de la gravité des événements, il est clair que l’hiver a été très court pour l’équipe avec le nouveau groupe motopropulseur. Encore une fois, avec la nouvelle réglementation, la chance de se regrouper est certainement la bienvenue à ce stade de la saison" a déclaré Mekies.

"Si vous ajoutez à cela le fait que la concurrence est devant pour le moment, car nous sommes actuellement la quatrième force, ce temps pour approfondir les données, pour chercher la cause profonde de l’origine des écarts et avoir une chance de modifier légèrement la trajectoire de développement pour rattraper notre retard plus rapidement, nous considérons cela comme une opportunité."

"Je pense que ce sera un peu comme un deuxième lancement de saison quand nous serons de retour en piste à Miami car, bien sûr, chaque équipe est engagée dans cette course massive au développement."

"Ainsi, vous verrez chaque voiture sur la grille changer de manière significative avec des améliorations à Miami. Nous ne serons donc performants que par rapport aux autres ; ce sera un nouveau point de départ, qui commencera certainement à donner des indications sur la direction que prend la saison."

Le Français insiste sur le fait que Red Bull donne tout, grâce à tous les employés des usines, pour réussir à retrouver le succès rapidement, en faisant progresser châssis, aéro et moteur dans le même temps.

"Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer qu’il ne s’agit pas d’une année de transition, malgré l’ampleur du défi et celui du nouveau moteur. Nous voulons nous assurer que nous ne sommes pas dans une année de transition. Non. Nous ne sommes pas du tout dans cet état d’esprit. Nous sommes en mode attaque totale."

"Comme nous l’avons dit, nous ne sommes pas satisfaits de notre point de départ. Mais si vous vous promenez à Milton Keynes en ce moment, il y a le feu dans chaque département. Il y a un désir ardent de revenir le plus vite possible à une voiture plus compétitive, à une meilleure position."

"Et c’est ce que l’on ressent à Milton Keynes aujourd’hui, cette volonté farouche d’acquérir suffisamment de compréhension et de développement pour la voiture, afin de surpasser le développement de la concurrence et de remonter dans le classement."