Domenicali salue un GP d’Italie ’incroyable’, Norris déplore qu’il suffise ’d’appuyer sur un bouton’

Avant la course du Grand Prix d’Italie, plusieurs pilotes de F1 ont prédit qu’ils assisteraient à une course en yo-yo à Monza. Cela était prévisible dans la mesure où les monoplaces 2026, avec leur gestion compliquée d’énergie, avaient besoin de jouer avec l’aspiration pour dépasser. Et factuellement, le yo-yo a eu lieu, mais les nombreux dépassements ont parfois enthousiasmé le public, notamment avec la remontée du vainqueur et héros local, Andrea Kimi Antonelli.

Cependant, Stefano Domenicali a affirmé le contraire, insistant sur le fait que les prédictions d’une course ennuyeuse et artificielles étaient pessimistes. Le PDG de la Formule 1 a déclaré que les changements de positions répétés représentaient une bonne surprise, quelle que soit leur origine.

"À Monza, beaucoup de gens disaient hier : peut-être que nous allons avoir beaucoup de trains en piste, les uns derrière les autres. Et en réalité, nous avons eu une course incroyable" a déclaré Domenicali à Sky.

Comme souvent, le contraste entre les propos dithyrambiques du PDG de la Formule 1 et la réalité des pilotes au volant est net, puisque plusieurs d’entre eux ont critiqué l’imprévisibilité des monoplaces et la philosophie de course.

Alors que la F1 a longtemps lutté pour donner aux pilotes un contrôle total sur le pilotage, les F1 2026 continuent de gérer le déploiement de puissance de manière incontrôlée, en réagissant uniquement à des pressions de boutons de la part des pilotes.

Pour Lando Norris, c’était amusant d’avoir des batailles roue contre roue, mais le pilote McLaren F1 ne peut pas s’en satisfaire totalement puisqu’il reconnait que le vainqueur d’un duel était celui qui appuyait au meilleur moment sur le mode dépassement.

"C’est amusant pour certaines choses, mais bien sûr, ça se résume surtout à celui qui appuie sur un bouton et à quel moment, et voila" a déclaré le champion du monde en titre.

Son équipier, avec qui il a eu une bonne bataille jusqu’à la limite, était du même avis. Oscar Piastri a en effet jugé que les batailles en piste ce dimanche n’avaient rien à voir avec ce qu’il a vécu à Monza lors des éditions précédentes du GP d’Italie.

"Une course différente du Monza que nous connaissions auparavant, avec le yo-yo... c’était difficile de savoir quoi faire car on ne peut pas abandonner un dépassement facile, mais on ne veut pas perdre de temps. C’était difficile à gérer. On a appris quelques leçons" a raconté l’Australien.