Mekies salue un podium ’mérité’ pour Red Bull après un week-end ’intense’

Red Bull a connu un week-end difficile à Monza qui s’est tout de même soldé par un podium pour Max Verstappen, au terme d’une course durant laquelle le Néerlandais n’a pas pu lutter contre les pilotes Mercedes F1, mais a réussi à se défaire de Lewis Hamilton et des pensionnaires de McLaren. Pour Laurent Mekies, c’est le principal à retenir de ce Grand Prix d’Italie qui s’est avéré délicat pour l’équipe de Milton Keynes.

Le directeur de Red Bull explique que le rythme n’a pas été mauvais mais qu’il était difficile de se battre contre les équipes plus fortes, tandis que Liam Lawson a payé cher sa pénalité qui a provoqué un départ depuis les stands, avec la 14e place finale.

"La journée a été marquée par un podium amplement mérité pour Max et toute l’équipe" a déclaré Mekies. "Ce fut un week-end intense, mais la course a démontré que notre rythme était plutôt solide."

"Mercedes était un peu trop rapide pour nous, mais nous avions suffisamment de répondant pour battre Ferrari et McLaren à la régulière. Max a été incroyable en piste. Il a réalisé plusieurs dépassements et manœuvres défensives spectaculaires, tout en adoptant une stratégie agressive qui nous a conduits au podium."

"Liam a affiché un bon rythme après un début de course difficile depuis le fond de grille, conséquence des pénalités liées à son groupe propulseur. Un contact avec Nico a nécessité le remplacement de son aileron avant et a finalement anéanti ses chances de marquer des points."

Avant de prendre la direction de l’Espagne, le Français se félicite des progrès accomplis, même s’il reste du travail.

"C’était probablement notre meilleur rythme de course depuis quelques semaines et un pas dans la bonne direction."

"Nous ne serons satisfaits que lorsque nous aurons atteint ce niveau de performance ultime capable de nous faire gagner. Nous devons encore relever certains défis, dont la résolution pourrait débloquer davantage de potentiel."

"Nous retenons de Monza cette amélioration du rythme ainsi que de nombreux enseignements, et nous attendons avec impatience de découvrir le tout nouveau circuit de Madrid dans quelques jours."

A propos de la prochaine course qui aura lieu ce week-end déjà, le retour d’Isack Hadjar pour le Grand Prix de Madrid reste d’ailleurs toujours incertain, le patron de l’écurie, insistant à nouveau sur le fait que l’équipe ne précipitera pas sa remise au volant.

Hadjar a déjà manqué les manches de Zandvoort et de Monza en raison de sa blessure au poignet, et Mekies a indiqué qu’un nouvel examen médical déterminerait si l’échéance de Madrid arrive trop tôt.

"Nous verrons dans les jours à venir," a déclaré le Français.

"Notre approche reste inchangée. Nous voulons qu’il soit totalement rétabli et ne pas le remettre dans le cockpit avant cela."

"La priorité est qu’il soit apte à 100 %. Nous ferons le point avec le staff médical dans quelques jours et nous aviserons ensuite."

Au cas où la décision qui devrait à nouveau tomber mercredi soit défavorable au Français, Liam Lawson poursuivra dans la RB22.