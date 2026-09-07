Pirelli se félicite d’avoir proposé trois types de pneus ’viables’ à Monza

Kimi Antonelli a remporté le Grand Prix d’Italie grâce à une remontée spectaculaire après être parti 19e sur la grille en raison d’une pénalité. La situation s’était pourtant mal présentée pour le pilote italien, dont la stratégie basée sur un départ en pneus durs a été mise à mal par un drapeau rouge après le troisième tour, consécutif au crash de Charles Leclerc, qui a permis à tous les pilotes de remplacer leurs pneumatiques.

Le leader du championnat a donc dû chausser les mediums après l’interruption, tandis que son équipier George Russell a fait exactement l’inverse, mais a terminé la course avec les durs chaussés à ce moment-là.

Antonelli, de son côté, a adopté une stratégie différente en profitant de la voiture de sécurité virtuelle au 29e tour pour s’arrêter au stand et monter un train de pneus mediums neufs. Max Verstappen s’est également arrêté durant la période de neutralisation, passant des mediums aux durs, après avoir pris le départ en tendres.

Pour Dario Marrafuschi, le directeur de Pirelli Motorsport, cela prouve que les trois composés pneumatiques avaient leurs avantages et leurs inconvénients, et surtout une pertinence, sur un asphalte qui a atteint les 57 degrés ce dimanche après-midi sous le soleil de Lombardie.

"Nous nous attendions à une course où les trois types de gommes constitueraient des options stratégiques viables, et cela s’est vérifié. Les écuries ont pu adopter des approches différentes, à tel point que la grille de départ présentait un tableau particulièrement varié" a déclaré Marrafuschi.

"Nous avons vu des pilotes s’élancer avec chacun des mélanges disponibles, donnant lieu à des stratégies diverses tout au long de l’épreuve. Ceux qui ont opté rapidement pour les pneus durs ou médiums ont pu parcourir la majeure partie de la distance de course sereinement, grâce à un niveau de dégradation extrêmement faible."

"Les données recueillies ont confirmé nos observations des jours précédents. Même lors des duels les plus intenses, marqués par de nombreux dépassements et quelques blocages de roues, aucun problème d’usure significatif n’est apparu."

"Nous avons toutefois constaté un certain phénomène de graining, avec des comportements variables selon les écuries, ce qui démontre à quel point ce phénomène dépend des caractéristiques propres à chaque voiture et de la gestion des relais."

"La voiture de sécurité virtuelle a inévitablement limité les possibilités de recueillir davantage d’informations sur les pneus tendres en conditions de longs relais. Néanmoins, les trains de pneus utilisés par les pilotes ayant effectué les relais les plus longs en gommes tendres ont affiché une faible dégradation, conforme à nos prévisions."

"Le train arrière a indubitablement tiré parti des longues lignes droites de Monza, ce qui a permis de limiter la surchauffe des pneus lors des phases de traction, malgré les températures de piste élevées."

"Dans l’ensemble, les performances de toute la gamme de pneumatiques ont été extrêmement positives, permettant aux pilotes d’attaquer tout au long de la course tout en favorisant des duels serrés et de nombreuses opportunités de dépassement."

"Nous avons assisté à une course riche en action et en stratégies variées : c’est exactement le type de scénario que nous cherchons à favoriser. Félicitations à Kimi Antonelli qui, après être remonté depuis l’avant-dernière place sur la grille, a décroché la victoire au terme d’une remontée exceptionnelle."

"Il a effectué 26 dépassements et a su tirer parti de la voiture de sécurité virtuelle pour chausser des pneus médiums neufs, ce qui lui a permis de rattraper et de dépasser son coéquipier avant le drapeau à damier. Ce succès a permis à un pilote italien de retrouver la plus haute marche du podium à Monza pour la première fois depuis soixante ans."