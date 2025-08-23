’Difficile de savoir à quoi se fier’ : Red Bull a craint le départ de Verstappen

Red Bull a craint pendant plusieurs semaines que Max Verstappen décide de partir de l’équipe, avant que le Néerlandais ne vienne confirmer qu’il poursuivrait dans le team. Stephen Knowles, l’ingénieur senior en stratégie de course, a révélé que ce n’était pas simple pour Red Bull, car les rumeurs sont toujours délicates à identifier.

"Non, je ne lève pas les yeux au ciel. Il est difficile de savoir ce qui est de la fumée et ce qui est du feu dans ce genre de situation" explique Knowles. "Il y a beaucoup de conversations dans le paddock."

"Certaines sont hypothétiques, d’autres ont une certaine substance. On ne sait jamais vraiment si une conversation hypothétique a été tellement amplifiée qu’elle est désormais présentée comme un fait ou non."

"Il est difficile de savoir à quoi se fier, mais si une histoire revient sans cesse, c’est qu’il y a probablement quelque chose derrière. Je veux dire, quand Flavio (Briatore) est revenu dans le sport, je ne pensais pas que cela pourrait arriver, et pourtant, le voilà. Ce n’était donc clairement pas si ridicule."

Malgré l’aspect improbable de certains bruits de paddock, Knowles admet que ce sont parfois les rumeurs les plus folles qui deviennent réalité, à la surprise générale.

"Exactement. Et cela va très vite. C’est incroyable à quelle vitesse le récit passe à autre chose, comme des changements assez importants. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours la prochaine grande histoire."