Mansell donne ses favoris pour la saison F1 2026

Mercedes F1 sera-t-elle vraiment l’équipe favorite pour les nouvelles règles de 2026 ? C’était un des débats de cette pause estivale avant la reprise des hostilités à Zandvoort, pour le Grand Prix des Pays-Bas, la première des 10 courses restantes dans cette ère de la Formule 1.

Le sport change châssis et moteur la saison prochaine et la motorisation est clairement au cœur des enjeux de performance avec une gestion de l’énergie qui s’avère cruciale, avec un groupe motopropulseur qui combinera 50% de puissance pour chacun des deux éléments, thermique et électrique.

Les batteries et la gestion de l’énergie seront essentielles pour garantir des performances sur un tour autant que sur toute la durée d’une course.

Et le paddock de la F1 voit évidemment le motoriste allemande tirer son épingle du jeu comme il l’a fait en 2014, même si Ferrari et Honda, qui ont également bien maitrisé l’ère hybride, sont aussi redoutés.

Pour Nigel Mansell, le champion du monde 1992, "il faut une boule de cristal pour prédire qui s’en sortira le mieux avec la nouvelle réglementation."

"C’est une question incroyablement difficile, et avec une boule de cristal, on pourrait gagner beaucoup d’argent."

"Avec autant de nouvelles réglementations pour 2026, personne ne sait ce qui nous attend. Je pense que Max Verstappen l’a bien dit : tant que l’on n’est pas présent à la première course en Australie, personne ne sait vraiment qui a le meilleur package."

"Je vois Mercedes bien s’en sortir avec la nouvelle réglementation et Aston Martin. Ce que nous savons, c’est que Mercedes proposera un package fantastique. Et on peut ajouter Adrian Newey avec Aston Martin. Ces deux équipes peuvent démarrer très fortement."

"Ferrari, qui sait ? S’ils trouvent la bonne formule ? N’importe quelle équipe qui y parvient peut dominer dès la première année. C’est fascinant. Un peu inquiétant, mais fascinant."

Mansell a néanmoins un regret.

"J’aurais aimé qu’ils abandonnent tout ça et reviennent aux moteurs V10. Ce sont des moteurs magnifiques et ils nous ont offert des courses fantastiques."