Audi F1 : Wheatley ne s’attendait pas à devenir un jour directeur d’équipe

Jonathan Wheatley a dû attendre 34 ans de bons et loyaux services en Formule 1 pour enfin devenir directeur d’équipe, chez Sauber / Audi F1.

Pour l’ancien directeur sportif de Red Bull Racing - un très joli poste déjà - c’est évidemment un aboutissement, pour ne pas dire une consécration. Dans son nouveau rôle il aura en charge la parfaite exécution du plan souhaité par Audi et Mattia Binotto sur les circuits, mais aussi à l’usine.

S’attendait-il un jour à occuper ce poste ? Était-ce un objectif ?

"Absolument pas. Pas une seconde, je n’aurais imaginé que je serais assis là à faire ça. Quand j’ai commencé, je pensais faire ça pendant quelques années, puis simplement cocher la case et dire : “J’ai fait de la Formule 1”. Il y avait des légendes qui occupaient mon poste à l’époque : Ron Dennis, Jean Todt, Frank Williams."

"En fait, c’est un parcours assez lent, quand on y pense, 34 ans pour arriver de là à directeur d’équipe. J’ai simplement apprécié chaque passage dans une équipe, et j’ai eu beaucoup de chance d’avoir une bonne réputation et de recevoir un appel – un appel convaincant. On en reçoit plusieurs dans une vie mais les très importants sont rares. Pour moi il y en a eu deux : l’un m’a emmené chez Red Bull, l’autre ici."

Sachant que Wheatley travaillait chez Red Bull depuis près de vingt ans, le passage chez Sauber, basée en Suisse, semblait tout sauf naturel.

"On discute souvent d’opportunités potentielles mais soudain, le déclic se produit. Et j’apprécie beaucoup l’équilibre et le partage des responsabilités entre le rôle de Mattia [Binotto, directeur technique et directeur des opérations de Sauber] et le mien."

"Le calendrier est assez chargé – 24 courses, des doublés et triplés de courses – et je suis à l’usine tous les jours où je ne suis pas sur le circuit. Mais il faut être à l’usine tous les jours pour pouvoir faire la différence, c’est là le rôle de Mattia. C’est pourquoi j’apprécie la structure. Tout dans ce projet Audi F1 semblait parfait."

Cela fait un peu plus de quatre mois que Wheatley a pris ses fonctions chez Sauber, après une courte période de préavis suite à son départ de Red Bull fin 2024. Plusieurs performances récentes et solides laissent entrevoir des changements positifs au sein de l’équipe gérée par le duo Binotto-Wheatley.

"Beaucoup de choses se sont passées durant cette période. J’ai essayé d’écouter et de discuter avec le plus de personnes possible. Honnêtement, je pense qu’il me reste encore beaucoup à faire avant de tirer des conclusions hâtives, car certaines de mes observations initiales ont déjà changé."

"Il faut comprendre le métier, comprendre comment les structures ont évolué, pourquoi les gens occupent tel ou tel poste. Concernant l’équipe de course, nous nous sommes réunis et avons discuté de communication. Il est certain que lors des dernières courses, nous avons fait un grand pas en avant dans ce domaine. La façon dont nous élaborons notre stratégie, l’équipe à l’usine et la contribution de tous, tout cela devient de plus en plus fort. Je pense que c’est une question d’amélioration continue. Je sais que c’est un peu facile à dire, mais honnêtement, c’est de cela qu’il s’agit : capitaliser constamment sur cette dynamique."

Pour ce qui est de la transition de Sauber à Audi, "pour l’instant, il s’agit de mettre l’équipe en place, de faire en sorte que chacun comprenne ce qui est attendu, où se situent ses rôles, où tout commence et où tout finit, quelles décisions prendre et lesquelles transmettre à ses supérieurs."

"Il y a tellement de choses à faire en coulisses et c’est un peu sur le fil du rasoir pour le moment ; l’organisation manque encore de force et de profondeur, ce qui est nécessaire pour se battre pour un titre mondial. Nous sommes sur cette lancée."

"Le podium de Nico (Hülkenberg) était un événement majeur et significatif, mais il faut rester humble. Et puis, il y aura un changement radical du règlement technique l’année prochaine, il faut donc s’y préparer."