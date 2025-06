Deuxième, Verstappen salue une RB21 ’rapide’ et un ’bon choix’ de pneus

Max Verstappen sera en première ligne au départ du Grand Prix du Canada, aux côtés de George Russell. Le pilote Red Bull est satisfait de sa qualification, qui a confirmé la bonne forme de sa RB21 sur le Circuit Gilles Villeneuve de Montréal.

"Je pense que la voiture était dans une bonne fenêtre tout le week-end. Le circuit est très cool, c’est comme un gros karting à emmener sur les vibreurs, il y a des gros freinages et il faut être rapide en ligne droite, ce que nous sommes" a déclaré Verstappen.

"Je suis satisfait de mes qualifications, je pense que la voiture fonctionnait bien encore une fois, mais le choix crucial était celui des pneus, lesquels utiliser. Mais je pense que nous avons fait le bon choix."

Bien qu’il sera du côté propre de la piste, le Néerlandais aurait préféré la pole mais se contente de sa position : "Je choisirais toujours la première place, mais on verra ce qu’on peut faire demain. Je suis satisfait d’être en première ligne et j’espère faire une bonne course demain."