En pole au Canada, Russell compte tout donner au départ face à Verstappen

George Russell a signé une pole position retentissante au Canada en allant chercher le meilleur temps, comme l’année dernière. Le pilote Mercedes F1 a signé un tour très solide qui l’a propulsé en tête, et il a adoré cette expérience sur un circuit qui lui réussit bien.

"C’était génial devant ce public incroyable, d’avoir la pole position. Le dernier tour était un des tours les plus euphorisants de ma carrière car sur l’écran, j’avais les écarts et je voyais à chaque virage que j’allais un dixième plus vite, un dixième plus vite, et quand j’ai vu que j’étais six dixièmes plus vite je savais que c’était un super tour" a déclaré Russell.

Interrogé sur ce que l’on doit attendre du départ, compte tenu de la rivalité entre lui et Max Verstappen qui l’accompagnera en première ligne, Russell a interrompu Jacques Villeneuve, qui posait la question, en disant "nous sommes amis" !

Pressé par le champion du monde 1997 de donner sa tactique du départ, entre jusqu’au-boutisme pour garder la tête et prudence pour glaner des points, le Britannique a fait une référence peu subtile au risque de suspension de son rival : "J’ai encore quelques points sur mon permis avec lesquels je peux jouer ! Donc on verra..."