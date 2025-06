’On a bien retourné la situation’ : Piastri est ’satisfait’ de sa 3e place

Oscar Piastri a signé le troisième temps de la séance qualificative du Grand Prix du Canada.

Le pilote McLaren F1 craignait un résultat pire que celui-ci, et il est donc rassuré de prendre le départ juste derrière George Russell et Max Verstappen ce dimanche.

"Pour être honnête, je suis satisfait vu nos essais, on a bien retourné la situation," a déclaré Piastri.

"Il y avait la question de savoir si on voulait les mediums ou les tendres et nous avons choisi les tendres car on a eu des problèmes et on voulait que ce soit constant."

L’Australien est satisfait de sa présence en deuxième ligne, ce qui est normalement une contre-performance pour McLaren cette saison.

"Je suis content de la troisième place, ce qui est différent du reste de l’année, mais je m’en contenterai."