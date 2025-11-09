Norris se félicite ’d’un week-end parfait’ au GP du Brésil mais ne pense ’pas du tout’ au titre

Lando Norris a complété un week-end parfait au Brésil en devenant le deuxième pilote à remporter les deux courses et signer les deux pole positions d’un week-end, une performance déjà réalisée par Max Verstappen à Austin. Le pilote McLaren F1 a déroulé sa course alors qu’Oscar Piastri avait une pénalité, et que le pilote Red Bull remontait.

Au championnat, il creuse l’écart et possède désormais 24 points d’avance sur Piastri, tandis que Verstappen est relégué à 49 points alors qu’il en reste encore 83 à distribuer jusqu’à la fin de saison. Son capital confiance a évidemment augmenté après un tel week-end.

Il a également tenu à rendre hommage à Gil de Ferran, l’ancien consultant de McLaren par qui il a été guidé lors de ses premières années dans l’équipe, et qui est décédé il y a deux ans. Il explique aussi que sa course n’a pas été de tout repos.

"J’ai attaqué, j’ai attaqué ! C’est une course incroyable, je suis content de gagner ici au Brésil, un circuit incroyable, et des fans incroyables. Cette victoire est pour Gil, un de mes mentors quand je progressais il y a quelques années, je pense qu’il en serait fier et j’y pensais en pilotant. Un week-end parfait" a déclaré Norris.

Interrogé sur la manière dont il a réussi à retourner la situation après quelques courses difficiles au début de l’automne pour être maintenant le vainqueur des deux dernières courses en date, il explique avoir surtout ignoré ce qui se disait sur lui et avoir travaillé très dur.

"J’ai ignoré tous les gens qui disaient de la merde sur moi ! Je me suis concentré sur moi-même, l’équipe a fait un travail incroyable pour me donner une voiture géniale, on a tout donné tous les week-ends, et je travaille très dur loin des circuits. C’est une vraie récompense, ce n’est pas simple c’est sûr, je ne suis pas sûr qu’on était les plus rapides en piste mais je suis heureux de gagner."

Maintenant qu’il voit son avance sur ses deux rivaux augmenter, il pourrait commencer à penser au titre mondial. Mais avec trois course et un Sprint à disputer, il pense qu’il est trop tôt pour viser la couronne mondiale.

"Non, pas du tout. C’est une très bonne victoire, mais en voyant à quel point Max était rapide aujourd’hui. C’est là où j’en suis, je vais aller voir l’équipe, les féliciter mais on va voir pourquoi on n’était pas assez rapides. On va voir ce qu’on peut faire, il ne reste pas très longtemps mais tout peut changer vite comme on l’a vu aujourd’hui."