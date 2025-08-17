Wolff : avec Antonelli, Mercedes F1 apprend aussi à gérer un jeune pilote

Après avoir bien débuté sa première saison, marquant des points lors de cinq des six premières courses, Kimi Antonelli a commencé à rencontrer des difficultés.

Hormis un impressionnant premier podium au Grand Prix du Canada, l’Italien de 18 ans n’a pas réussi à terminer dans le top 10 lors des sept manches suivantes avec sa Mercedes F1.

Il n’avait donc pas marqué le moindre point en Europe avant la dernière manche avant la pause estivale, le Grand Prix de Hongrie, où il finalement terminé dixième et marqué un point bienvenu avant de partir en vacances.

Le problème de confiance d’Antonelli était dû à la nouvelle suspension arrière, qui a fortement impacté sa performance à partir d’Imola, les erreurs étant réparties entre mauvaise forme et malchance.

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, maintient que de telles difficultés font partie du processus pour « devenir un champion » en F1.

"Kimi a un talent énorme : il est rapide, intelligent, mais il est très jeune."

"Je l’ai dit dès le départ : il fera des erreurs, nous le savons, et nous ne l’aurions pas recruté si nous n’en avions pas été conscients."

"Malheureusement, notre voiture manque de régularité, ce qui complique son adaptation. Mais traverser ces difficultés fait partie du processus pour devenir champion."

Mercedes a été très prudente dans la gestion d’Antonelli et de sa carrière, le soutenant tout au long de son ascension en monoplace jusqu’en F1.

Cependant, Wolff reconnaît qu’il s’agit d’une "expérience enrichissante" que de le protéger du risque d’évoluer dans une équipe de pointe à un si jeune âge.

"Je pense que c’est une expérience enrichissante pour nous tous."

"Nous n’avons jamais eu un pilote aussi jeune dans notre équipe, et la Formule 1 en général n’a jamais eu un jeune de dix-huit ans dans une équipe de pointe."

"Nous essayons de travailler ensemble, notamment avec sa famille, pour créer un environnement où Kimi pourra donner le meilleur de lui-même en piste."