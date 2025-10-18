Contrats et clauses chez Mercedes : le marché des pilotes sera très ouvert pour 2027

Carlos Sainz affirme suivre de près l’évolution du marché des pilotes de Formule 1 après la prolongation du contrat de George Russell chez Mercedes F1, un accord qui, selon toute vraisemblance, comprend des clauses de sortie avant 2027 comme l’a révélé Toto Wolff dans le paddock d’Austin.

Après plusieurs semaines de retard, Mercedes a finalement confirmé que Russell et Kimi Antonelli resteraient en 2026, sans mentionner la durée du contrat de Russell.

Le Britannique de 27 ans a obtenu une augmentation de salaire significative, pour atteindre environ 35 millions d’euros, tandis que Toto Wolff a laissé ouvertes les options à long terme de l’équipe au cas où Max Verstappen deviendrait disponible en 2027.

Avant le Sprint qui aura lieu d’ici quelques minutes, Russell lui-même a refusé de préciser la durée de son contrat à Austin, interrogé sur les révélations de son patron concernant des clauses de sortie de son contrat.

"En fin de compte, tout en Formule 1 est une question de performance. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir un jour et dire que je n’aurais pas pu faire mieux."

"Mes performances sont solides, et cela me permettra de rester dans ce sport. Mais encore une fois, mon objectif est de gagner des courses et des titres avec Mercedes."

"Ce contrat me rend également heureux. Ici, on apprécie ce qui est fait pour l’équipe. Je suis très satisfait de tous les aspects du contrat, mais encore une fois, l’essentiel est que je gagne."

Interrogé sur un éventuel plan B si le projet 2026 de Mercedes venait à décevoir, Russell a ajouté : "Si Mercedes ne réussit pas la saison prochaine, ce serait aussi décevant pour l’équipe que pour moi. Mais je ne veux pas y penser. Je gère les problèmes lorsqu’ils surviennent, pas avant."

Verstappen, quant à lui, a déclaré aux journalistes qu’il ne se souciait pas des détails de l’accord conclu avec Russell.

"Je n’ai pas besoin de savoir. Tout va bien."

Sainz, qui a été associé à plusieurs baquets dans des équipes de pointe après 2026 si l’aventure Williams venait à le décevoir, admet que les prochains mouvements sur le marché des pilotes seront liés à la compétitivité des nouvelles F1 de 2026.

"Comment dire ? Je pense que les performances des F1 auront un effet sur le marché des pilotes. Mais je pense aussi que les performances et les contrats des pilotes ont également un effet."

"L’année prochaine, tout le monde voudra savoir comment les autres s’en sortent. Ce sera très ouvert en termes de contrats et de clauses selon nos managers ! Personnellement, je me sens très à l’aise et très heureux là où je suis, et j’ai pleinement confiance dans le fait que Williams franchira une nouvelle étape l’année prochaine. Si ce n’est pas le cas, nous verrons bien."

"Mais je suis confiant et à l’aise avec ma situation."