Les équipes, la F1 et la FIA travaillent pour que les fans soient ’fiers’ en 2026

Les questions sur le règlement 2026 de la F1 se cumulent, puisque les moteurs V6 hybrides changeront, et qu’il y aura deux modes aéros et un package actif. Les monoplaces seront très complexes, on sait déjà qu’elles changeront grandement la philosophie des combats en piste, mais cela reste très abstrait.

La question a donc été posée aux directeurs d’équipe pour savoir où en est la Formule 1 avec sa réglementation, et ce qui va arriver dans les prochains mois en matière de préparation avant la saison prochaine. James Vowles (à gauche sur la photo), patron de Williams, a détaillé cela.

"Donc notre rôle là-dedans, fondamentalement, c’est que nous travaillons main dans la main, les équipes travaillent main dans la main avec la FIA, pour nous assurer que les règlements que nous aurons l’année prochaine soient constructifs" a déclaré Vowles.

"Que cela aille dans la bonne direction et que ça aboutisse à une série de courses que vous apprécierez tous et dont vous serez fiers. Et ce travail se fait, quand je dis au quotidien, je le pense vraiment, et cela fait au moins douze mois que c’est le cas. Donc, cela fait partie de notre rôle."

"La deuxième partie de notre rôle consiste à savoir comment nous allouons nos ressources au sein de l’équipe pour nous battre dans le championnat actuel et dans les futurs championnats. Et c’est toujours une bataille."

"Vous voulez toujours être en avance sur vos concurrents pour les deux années, mais la réalité, c’est que ce n’est pas possible. Il s’agit donc de savoir comment vous répartissez et orientez votre équipe à cet égard."

"En ce qui concerne la direction que nous prenons, je pense que l’année prochaine présentera des défis très difficiles, mais il sera vraiment intéressant de voir comment les équipes vont les relever, et comment les courses seront probablement un peu différentes de ce à quoi vous êtes habitués aujourd’hui."

"Mais je ne pense pas que ce sera pire, simplement des façons très différentes de dépasser et de construire la course. Donc, pour résumer globalement, voilà à peu près ma vision des choses."

Andrea Stella (à droite), le directeur de McLaren, explique que la plus grande difficulté a été de choisir le moment auquel il fallait changer de programme pour se concentrer sur l’année prochaine, dans un contexte où cumuler les deux programmes ne semblait pas possible.

"Des règlements complètement nouveaux pour le châssis, les pneus, les moteurs, c’est un gros défi. En ce qui concerne le fait de s’assurer que la Formule 1, en général, garde un bon produit pour préserver le beau spectacle que nous avons actuellement."

"Je suis heureux que les discussions aient lieu et que nous continuions à ajuster ce qui doit l’être pour nous assurer que, et je dirais, surtout du point de vue du groupe motopropulseur – nous soyons en mesure d’avoir de bonnes courses.

"Quand il s’agit de gérer une équipe qui fait face à ce défi pour l’avenir, comme James le disait tout à l’heure, cela a été un peu un exercice d’équilibriste pour savoir comment allouer les ressources."

"Mais depuis un bon moment, chez McLaren, nous sommes maintenant entièrement concentrés sur 2026 d’un point de vue conception, parce que c’est une entreprise remarquable, et il faut y consacrer toutes les ressources nécessaires."

Alan Permane, directeur de Racing Bulls, rejoint ce qu’a dit Stella, et explique qu’il est difficile de savoir où placer la limite entre les deux programmes pour que tout se déroule de manière optimale dans l’équipe.

"L’autre partie du rôle d’un directeur d’équipe, c’est de décider où placer la frontière entre 2025 et 2026, mais aussi veiller à ce que toutes les personnes que vous avez dans les usines, et nous avons tous d’immenses usines et beaucoup de personnel, soient pleinement soutenues, et qu’elles disposent de tout ce dont elles ont besoin pour accomplir leur travail, afin d’extraire le maximum de performance du châssis l’année prochaine."