’Ils ne me laissaient plus y aller’ : Steiner raconte son interdiction d’aller voir les commissaires

Gunther Steiner n’a jamais eu la langue dans sa poche et c’est précisément ce qui a fini par lui coûter… l’accès aux commissaires sportifs. L’ancien directeur de l’équipe Haas F1, connu pour son franc-parler et ses sorties mémorables popularisées dans Drive to Survive, a révélé que l’écurie américaine lui avait formellement interdit de se rendre auprès des commissaires lors des convocations concernant des pénalités infligées à ses pilotes.

Dans le podcast Red Flags, Steiner a tout d’abord réagi à la pénalité de dix secondes infligée à Oscar Piastri au Grand Prix du Brésil, estimant que McLaren aurait dû défendre son pilote avec plus de fermeté (à lire ici).

Mais ensuite il a été interrogé sur ce qu’il aurait fait si Kevin Magnussen avait été concerné à son époque... et sa réponse a été aussi directe que d’habitude !

"Non seulement à la fin de la course, j’y serais allé, mais en plus… vous savez, à un moment donné, l’équipe ne m’a plus laissé aller voir les commissaires."

"Ils m’ont dit : ’Guenther, tu n’es plus autorisé à y aller’, parce que je récoltais plutôt des pénalités et des amendes."

Steiner s’amuse aujourd’hui de ce rappel à l’ordre, mais il reconnaît que son style pouvait parfois être contre-productif.

"Ils m’ont tous dit que mon opinion n’aidait pas et que ma manière de parler aux gens… mais au final, si je pense que s’ils font quelque chose de mal, je dois le leur dire."

Selon lui, les commissaires n’étaient pas exactement réceptifs : "Ils paraissent juste dégager ce sentiment : ’Non, nous pensons avoir raison’. Et vous recevez toutes les conneries habituelles sur le pourquoi du comment."

L’Italien admet cependant que le rôle de commissaire n’a rien d’aisé.

"Ce n’est pas un travail facile, et je ne voudrais jamais être commissaire, surtout en travaillant gratuitement. Mais bref, l’argent n’est qu’un petit élément de tout ça."

S’il s’était présenté devant eux dans une situation comme celle de Piastri, Steiner n’a aucun doute sur l’issue : "J’y serais allé, oui, et je pense que j’aurais explosé !"