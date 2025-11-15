Alonso révèle ’la seule question’ qui le taraude au sujet des F1 2026

Fernando Alonso, s’est exprimé au sujet des règlements de 2026, révélant ses inquiétudes concernant les possibilités de dépassement. L’année 2026 verra l’introduction d’une nouvelle vague de réglementations dans le championnat.

Dans le cadre de ces changements, le DRS sera supprimé et remplacé par deux nouveaux systèmes, le système de commande manuelle (Manual Override), qui permet à la voiture poursuivante de disposer de plus de puissance électrique, et l’aérodynamique active.

Interrogé sur le fait que ces monoplaces complexes pourraient être très différentes de toutes celles qu’il a pilotées dans sa carrière au plus haut niveau, l’Espagnol n’est pas certain que ce soit le cas.

"Je ne pense pas" a déclaré Alonso. "Je pense qu’au final, la voiture reste... vous savez, le sport reste fondamentalement le même. Une course contre la montre et une course contre vos adversaires."

"Je ne pense pas que ce sera à cause d’une différence de performance dans la voiture, peut-être un peu moins d’adhérence parce que les règlements et l’appui aérodynamique seront réduits. La seule question que j’ai en tête concerne les possibilités de dépassement."

"À mon avis, ce point reste encore ouvert. Je pense qu’en pilotant sur le simulateur et en lisant les règles, tout le monde a le droit d’ouvrir le DRS sur les lignes droites, la voiture de devant comme celle de derrière."

"Donc, il n’y a pas vraiment de possibilité de faire la différence, sauf si vous utilisez beaucoup d’énergie sur cette ligne droite. Mais si vous utilisez cette énergie, vous le paierez sur les lignes droites suivantes. Donc, il est possible que la voiture que vous venez de dépasser vous repasse ensuite."

Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait nécessiter un pilotage plus intelligent, Alonso n’est pas certain de ce qu’il faudra faire : "Ou de ne pas tenter la manœuvre de dépassement si vous savez que vous perdrez du temps en vous faisant repasser sur la ligne droite suivante."

"Donc, il n’y a peut-être pas vraiment d’incitation à tenter le dépassement, car vous perdrez tous les deux du temps. Mais ce n’est qu’une première idée. Je pense que tant que les voitures ne seront pas en piste et que nous ne verrons pas vraiment combien d’énergie il faut dépenser par dépassement, et ce genre de choses, il est difficile de deviner."

"Et je pense que le point le plus important, ce sont les pneus. Quand on a une course à trois ou quatre arrêts, la différence de performance entre les pneus après un arrêt fait que, dans ces cas-là, vous n’avez pas besoin d’énergie ni de DRS. Vous dépassez immédiatement lors du tour de sortie."

"Donc, je pense que les pneus seront le principal facteur pour améliorer les dépassements, s’ils se dégradent et s’ils entraînent plusieurs arrêts. C’est probablement ce que nous souhaitons tous, en tant que spectateurs ou pour le spectacle."