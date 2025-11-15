Mercedes F1 a ’résisté à la tentation’ d’amener des évolutions en fin de saison

Mercedes F1 a stoppé tôt le développement de sa monoplace, et n’a pas souhaité amener d’évolutions après l’Italie et pour le reste de l’année 2025 afin d’être aussi performante que possible pour démarrer la nouvelle saison 2026.

À trois manches de la fin, Mercedes se trouve actuellement en deuxième position du classement des constructeurs, avec 32 points d’avance sur Red Bull et 36 sur Ferrari. Mais récemment, l’équipe était encore en lutte serrée avec ses deux rivales.

Expliquant le délicat exercice d’équilibre auquel se livre l’équipe, Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, a expliqué qu’il était essentiel de rester sur la logique choisie initialement pour ne pas perturber les préparatifs de cette nouvelle ère.

"Sur la piste, nous sommes entièrement concentrés sur la lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs" a déclaré Shovlin. "En tant qu’équipe, nous avons toujours été très disciplinés en affirmant que nous ne pouvions pas réinvestir de ressources cette année afin d’essayer d’apporter une évolution tardive qui nous faciliterait un peu la vie."

"Car en fin de compte, lorsque vous commencez avec un nouvel ensemble de règlements, il est absolument essentiel de prendre un bon départ, et c’est ce que nous avons fait lorsque nous avons remporté des championnats."

"Si vous repensez aux derniers règlements de 2022, nous avons pris un mauvais départ et cela a été difficile depuis lors. Nous n’allions donc jamais céder à la tentation et remettre la voiture actuelle en développement.

"Tout le monde sur le circuit, les pilotes, est concentré sur la performance, et si vous regardez Red Bull, d’accord, ils ont récemment amélioré le plancher, mais dans l’ensemble, les équipes avec lesquelles nous nous attendons à nous battre ont fait de même et ont investi beaucoup de ressources dans l’année prochaine."

Mercedes se dit prête à accepter les conséquences si elle bat Red Bull et Ferrari pour terminer deuxième du championnat constructeurs.

"Vos progrès dans la soufflerie ne dépendent pas uniquement du nombre d’essais que vous avez effectués."

"McLaren en a effectué le moins, mais c’est l’équipe qui a réalisé le meilleur travail cette année. Il serait toutefois relativement facile d’estimer l’impact que cela pourrait avoir."

"Nous préférons terminer deuxièmes et faire face aux conséquences en termes de temps de soufflerie, qui sera réinitialisé au milieu de l’année prochaine."

"Nous ne choisirions jamais stratégiquement de terminer quatrièmes, et ce serait probablement une maigre consolation si tel était le cas, mais notre objectif est d’essayer de terminer deuxièmes."