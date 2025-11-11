Pourquoi Antonelli fait-il ses meilleurs week-ends sur des circuits qu’il découvre ?

Andrea Kimi Antonelli a signé à Interlagos son deuxième podium en carrière, après un premier obtenu au Canada en juin. Le pilote Mercedes F1 a été très solide tout au long du week-end avec une deuxième place lors des deux courses et lors des deux qualifications.

Comme au Canada, c’est sur un circuit qu’il découvrait qu’Antonelli a brillé, alors qu’il a été en difficulté sur des tracés qu’il avait déjà visités avec la Formule 2, plus tôt dans la saison. Toto Wolff, son directeur, a une idée de la raison pour laquelle cela se produit.

"Il a été très performant tout au long du week-end" a déclaré Wolff. "Peut-être que le fait de courir sur un circuit qu’il ne connaissait pas lui a facilité la tâche. Les attentes sont peut-être moins élevées."

"Peut-être que la pression n’est pas aussi forte que pour certains Européens, et puis, au final, son exécution a été sans faille : il a réussi à repousser Max avec des pneus plus récents et plus tendres, ce qui était vraiment impressionnant et laisse présager de belles choses pour l’avenir."

La saison de débutant d’Antonelli a été mouvementée, avec une grosse déception pendant la partie européenne. Mais Wolff estime que la raison pour laquelle sa jeune star semble plus à l’aise sur les nouveaux circuits est en partie psychologique.

"Je pense que c’est aussi une question de gestion de ses propres attentes, il est si jeune, il n’a que 19 ans. Vous arrivez sur un circuit où vous savez que vous avez très bien performé dans le passé, certains circuits européens, et puis vous êtes sur la défensive."

"Vous avez un coéquipier sensationnel, qui est au sommet de son art, et je pense qu’arriver sur un circuit que vous ne connaissez pas, c’est presque comme si la pression était moindre, vos attentes sont moins élevées, les attentes de tout le monde sont moins élevées, la pression des fans est moindre que sur certains circuits européens, et je pense que cela joue un rôle important."

Malgré l’incertitude que Wolff a laissé planer sur son duo de pilotes quand il chassait un recrutement de Max Verstappen plus tôt dans l’année, l’Autrichien assure qu’il n’a jamais imaginé se séparer d’Antonelli.

Est-ce une confirmation facile grâce au fait qu’il l’a déjà confirmé, ou un aveu que George Russell était bien le pilote en ballotage ? Une chose est sûre, il a gardé confiance en Antonelli tout au long de la saison.

"J’ai toujours été convaincu qu’il allait acquérir l’assurance nécessaire, c’est pourquoi il était clair que Kimi allait rester avec nous l’année prochaine. Il ne faisait donc aucun doute qu’avec ces voitures complexes, la gestion des pneus était quelque chose qu’il fallait apprendre."

"À cet égard, c’est un excellent résultat. Une bonne journée. Comme je l’ai dit, il y a eu beaucoup plus de moments difficiles, mais je n’ai jamais douté de ses capacités, même si j’essaie toujours de tempérer les attentes à son égard."

Alors que les médias italiens saluent déjà Antonelli comme un héros national, Wolff est déterminé à le protéger de l’effusion médiatique autour de lui.

"Les Italiens ont parlé de la légende Kimi Antonelli après Montréal, après Miami, et cela ajoute une pression supplémentaire. Gardons donc les pieds sur terre. Il a terminé deuxième, il a repoussé Max aujourd’hui, c’était très impressionnant, mais nous voulons gagner des courses et nous battre pour le championnat."