Le GP du Brésil de Williams F1 s’annonçait ’prometteur’ mais Vowles est déçu

Williams F1 a connu un week-end quelque peu transparent au Brésil, avec un zéro pointé et un résultat dans le ventre mou du peloton. James Vowles, le directeur de l’équipe, admet qu’il était frustrant de voir le GP de Sao Paulo se dérouler de manière si peu positive.

Carlos Sainz a été pris dans un accrochage au début de la course, tandis qu’Alex Albon n’a pas réussi une stratégie efficace dans sa quête de points en course, pris notamment dans un train de pilotes.

"Une course qui s’annonçait très prometteuse, mais qui n’a pas donné les résultats escomptés" regrette Vowles. "Dans le cas de Carlos, sa course s’est malheureusement terminée dès le premier virage à la suite d’un contact avec Lewis qui a endommagé l’aileron avant et entraîné une perte importante de charge aérodynamique. Il s’est battu vaillamment tout au long de la course, mais en raison des dommages subis, nous n’avons pas pu marquer de points avec lui."

"Quant à Alex, nous n’avons pas tout réussi. Nous avions une chance de marquer un point, et de nombreuses stratégies différentes se jouaient sur la grille. Il a fait un travail remarquable et la 7e place n’était qu’à quelques secondes devant lui, mais finalement, nous n’avons pas su tirer parti de cette situation."

"Nous allons rentrer en Angleterre, analyser la situation, nous assurer de comprendre comment nous pouvons nous améliorer et nous rendre à Las Vegas, où je suis convaincu que nous serons de retour pour lutter pour les points."