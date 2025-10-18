Red Bull a ’effectué un revirement’ mais Verstappen a ’besoin de l’aide de McLaren F1’

Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, admet que Max Verstappen ne pourra pas remporter le titre mondial si les pilotes McLaren F1 ne commettent pas d’erreur. Verstappen compte 63 points de retard sur Oscar Piastri, leader du championnat, et il concède 41 unités à Lando Norris.

Le retard de Verstappen sur Piastri a culminé à 104 points après Zandvoort, mais il est sur une série de quatre podiums dont deux victoires, qui lui ont permis de revenir rapidement. Cependant, Marko n’est pas encore très optimiste, même s’il ne juge pas une remontée impossible.

"Au début, ça n’allait pas si mal, mais après Imola, nous avons pris du retard. Si nous avions opéré ce revirement plus tôt, le championnat serait différent. Depuis Zandvoort, nous nous battons toujours pour la première et la deuxième place. La direction prise est donc la bonne. Malheureusement, ce revirement est arrivé un peu tard" a déclaré l’Autrichien.

"Toutes ces discussions sur la vitesse moyenne, la température et tout le reste, elles ne comptent plus. Nous y sommes. Et si, dans un virage, nous sommes un peu en retrait, ce n’est que de quelques millièmes de seconde. Ce n’est plus comme avant, où nous avions un retard d’environ une demi-seconde dans certains secteurs."

"Cela montre que notre voiture a fait un grand pas en avant et Max, bien sûr, en tire le maximum. Si nous avions opéré ce revirement plus tôt, le championnat serait différent. Je pense que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de l’aide de McLaren."

"Ce n’est pas impossible. Il existe différentes interprétations des papaya rules, mais ils se sont heurtés à plusieurs reprises cette année. Piastri s’en est tiré à bon compte à chaque fois. Peut-être que les choses seront différentes un jour."

Verstappen a signé la pole pour le Sprint d’Austin hier avec 0"071 d’avance sur Lando Norris. Marko a été impressionné par la maîtrise de son pilote, même s’il craint que le pilote McLaren reprenne la main lors du Sprint.

"C’était génial. Dans le secteur 3, il a décroché la pole. Dans le virage 1, il a dérapé, mais il était quand même plus rapide. Il glissait un peu trop, je pense, mais son tour et son secteur 3 étaient incroyables."

"C’est à lui de jouer et il assure. Le facteur décisif a été que nous avons trouvé un réglage risqué, mais très efficace. Il devrait faire encore plus chaud demain. Cela favorise généralement McLaren. Mais j’espère que Max, s’il reste en tête, saura gérer la situation."