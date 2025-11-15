Verstappen révèle qu’il aurait pu se tourner vers le MotoGP

Max Verstappen a été interrogé sur le sport mécanique qui lui aurait plu s’il n’avait pas grimpé les échelons vers la F1. Dans le podcast Pelas Pistas avec Nelson Piquet Jr et Christian Fittipaldi, il a révélé sa passion pour le championnat du monde moto.

En effet, le quadruple champion du monde reconnait qu’il aurait aimé piloter en compétition en moto, car il est fan de la discipline et la regarde chaque week-end.

"Le MotoGP" a immédiatement répondu Verstappen, qui a déjà couru sur des motos dans son enfance. "Si je pouvais choisir n’importe quoi, disons, si je ne pouvais pas courir sur quatre roues ou courir en général, je dirais le MotoGP. Si j’avais le talent !"

"J’ai couru sur ces petites mini-motos quand j’avais entre huit et douze ans environ. J’ai beaucoup aimé ça. Je pense que j’ai rapidement réalisé que j’avais plus de talent sur quatre roues, mais j’ai vraiment adoré ça. Même aujourd’hui, j’adore regarder le MotoGP. C’est fou, mais c’est une folie positive."

Il confirme qu’il aurait aimé s’y plonger s’il n’avait pas eu de réussite en automobile : "Enfin, si je ne réussissais pas dans tout ce que je faisais sur quatre roues. Je veux dire, il faut bien faire quelque chose."

Son amour pour le MotoGP a déjà été documenté lors d’une interview sur Servus TV : "Je suis un grand fan de MotoGP et j’essaie de regarder toutes les courses. J’emporte même mon iPad sur les circuits pour ne rien manquer."

On a déjà vu Lewis Hamilton et Fernando Alonso tester des MotoGP par le passé, et Verstappen admet qu’il aimerait rouler au guidon d’un tel bolide, même s’il s’interroge sur le fait que ça ne soit pas raisonnable.

A noter qu’Alonso avait pu tester une MotoGP grâce à Honda quand il pilotait pour McLaren avec le motoriste japonais. Avant de passer chez Red Bull-Ford en 2026, Verstappen pourrait peut-être essayer de décrocher un test avec son actuel motoriste.

"J’adorerais essayer, mais je pense qu’il serait plus raisonnable de commencer par une Moto2 ou une Moto3 avant de passer à la MotoGP. J’adorerais le faire, mais je comprends les inquiétudes de mon équipe. Pour l’instant, je me contenterai d’en profiter en tant que spectateur."