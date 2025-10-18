Drugovich brise le silence : Stroll a failli tirer un trait sur la F1

Felipe Drugovich, 3e pilote de l’équipe Aston Martin F1, est sur le départ de l’équipe pour relancer sa carrière en Formule E et c’est aussi l’occasion pour le Brésilien de faire quelques révélations, notamment que Lance Stroll était très proche de quitter la F1 en 2024.

L’engagement de Stroll envers la F1 est resté un sujet mystérieux au fil des ans. Diverses rumeurs ont couru sur la possibilité que Stroll souhaite quitter le sport, à divers moments de sa carrière. L’une des rumeurs, la plus folle, le voyait même se lancer dans une carrière en tennis !

Stroll n’a cessé de nier les informations selon lesquelles il souhaiterait mettre fin à sa carrière en F1. Et le Canadien sera bien chez Aston Martin en 2026, car il espère que l’équipe fera un grand bond en avant en termes de performances avec Adrian Newey à la tête de son département de conception.

Drugovich, qui a été pilote d’essai et de réserve chez Aston Martin ces dernières années, a révélé que Stroll avait sérieusement envisagé d’abandonner le sport au moins une fois.

"J’ai renouvelé mon contrat avec eux pour 2024 et 2025, avec non seulement un certain espoir, mais aussi des discussions, oui, sur ma prise de fonction en 2024, quelque chose qui a même été discuté avec le patron de l’équipe," confie Drugovich dans le podcast Na Ponta dos Dedos.

"Et il est arrivé un moment où d’autres pilotes ne voulaient peut-être plus continuer, de toute façon, c’était vraiment un moment où ça ne marchait pas pour moi d’entrer en 2023, et à la fin de 2023, il était très clair que ça marcherait peut-être pour entrer en 2024."

"C’est à ce moment-là que les gens ont commencé à bouger les choses, ils allaient avoir une opportunité pour moi et ils m’ont proposé un contrat pour renouveler pour 2024 et 2025."

"Et j’ai dit : ’ok, je suis au bon endroit, au bon moment, allons-y’. Et cela semblait à nouveau être le bon moment, le moment idéal. Et je pense que cela s’est joué à très peu de choses, beaucoup plus que ce que tout le monde pensait."

"C’était vraiment très proche pour Lance, qui ne continuerait pas en 2024, donc c’était vraiment proche..."

Malgré son titre en Formule 2 en 2022, Drugovich n’a jamais réussi à décrocher un siège en F1. Le Brésilien était pressenti pour rejoindre Cadillac, mais l’écurie a préféré miser sur l’expérience de Valtteri Bottas et Sergio Perez.

Drugovich a admis que l’incertitude autour de Stroll signifiait qu’il était "coincé" chez Aston Martin, ayant déjà signé un nouveau contrat.

"De mon point de vue, c’est vraiment compliqué, parce que je pensais vraiment que tout s’ouvrait, que tout s’arrangeait."

"Ils m’ont présenté à nouveau le contrat à renouveler, car tout semblait se mettre en place pour moi, mais finalement, cela n’a pas fonctionné et je me suis retrouvé coincé deux ans de plus, en 2024 et 2025."

"C’est comme ça, je n’ai pas vraiment de raison de me lamenter."