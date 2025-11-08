Williams déçue en qualifications : tout simplement pas assez compétitifs

Le Grand Prix du Brésil s’annonce délicat pour Williams. Après deux journées d’action et deux séances de qualifications - Sprint et Grand Prix - l’équipe de Grove peine toujours à trouver le rythme à Interlagos.

Le constat est clair du côté du directeur, James Vowles : "pour faire simple, nous ne sommes pas assez compétitifs ici. Nous l’avons vu sur deux jours et deux séances de qualifications. Le peloton est très compact, mais nous ne sommes pas devant."

Williams a multiplié les essais de réglages entre les deux voitures, sans parvenir à tirer le meilleur de la FW47.

"Nous avons essayé plusieurs directions de réglages entre les deux voitures, mais je ne pense pas que nous ayons encore trouvé le bon compromis. Quoi qu’il arrive, c’est une course qui peut réserver des surprises, donc nous devons rester propres lors des premiers tours et saisir chaque opportunité qui se présentera."

Douzième sur la grille, Alex Albon dresse un bilan mitigé de sa journée. Après un Sprint complexe et sans point, le Thaïlandais a préféré éviter toute prise de risque excessive. Mais un accident sur la fin de course avec Gabriel Bortoleto a compliqué la suite du programme.

"Globalement, le Sprint n’a pas été très bon pour nous. Nous n’avons pas pu aller chercher les points, donc je ne voulais pas prendre de risques inutiles. Malheureusement, avec l’incident à la fin, j’ai subi des dégâts à cause de débris, et nous avons dû agir très vite pour préparer la voiture avant les qualifications."

L’équipe a alors dû remplacer le nouveau plancher par une version antérieure, au détriment de la performance.

"Nous avons dû passer de notre nouveau plancher à un ancien, ce qui nous a coûté un peu de performance, je pense. Je suis vraiment content que Gabi [Bortoleto] aille bien ; c’était un gros crash."

En qualifications, malgré quelques ajustements encourageants, Albon estime que le pas en avant reste invisible.

"Les qualifs ont été assez compliquées. Nous avons fait de bons changements et je pense que nous avons progressé avec la voiture, mais cela ne se voit pas vraiment. Nous n’avons toujours pas l’équilibre que nous voulons, et cela nous fait trop souffrir avec les pneus."

Il pointe du doigt un problème déjà présent lors du Sprint.

"On a vu la même chose ce matin, donc nous devons analyser cela et mieux comprendre notre rythme de course, parce que c’est très serré au milieu de grille en ce moment."

De l’autre côté du garage, Carlos Sainz, seulement 15e, peine également à tirer le meilleur de sa monoplace.

"C’est difficile d’aller chercher de la performance dans la voiture ce week-end. Nous souffrons dans ce type de virages plus longs et, même si nous avons beaucoup joué sur les réglages, je n’ai pas réussi à trouver quelque chose qui me convienne. Je ne suis pas à l’aise dans la voiture," admet l’Espagnol.

Dans un peloton au classement brouillé après des qualifications imprévisibles, le pilote Williams espère profiter de la stratégie pour entrer dans les points dimanche.

"Demain, la hiérarchie sera assez chamboulée sur la grille, donc nous verrons ce que nous pouvons faire avec la stratégie pour essayer de marquer des points. Je suis toujours plus optimiste pour le dimanche, donc nous continuerons à nous battre jusqu’au bout."